Crise institutionnelle au Sénégal : Appel à l’Action de la Diaspora. (Par Momar Dieng Diop).

La scène politique au Sénégal est actuellement marquée par des préoccupations profondes, en particulier en ce qui concerne le rôle de l’Assemblée nationale. Autrefois considérée comme le pilier de la représentation démocratique, cette institution semble avoir perdu sa fonction délibérative. Au lieu d’être un forum où les représentants du peuple discutent et débattent des questions fondamentales pour la nation, l’Assemblée nationale est hélas devenue une arène où les intérêts partisans et individuels prévalent.

Cette perte de fonction délibérative compromet sérieusement la gouvernance démocratique au Sénégal. Sans un processus de délibération efficace, les décisions prises par l’Assemblée nationale risquent de ne pas refléter véritablement la volonté du peuple. Au lieu de servir l’intérêt général, les décisions sont influencées par des considérations partisanes ou personnelles, ce qui affaiblit la légitimité et l’efficacité du gouvernement. Ce qui s’est passé l’hémicycle est véritablement désolant mettant encore á rude épreuve l’image du Sénégal déjà á terre.

Le déclin de la qualité de la démocratie est préoccupant, avec des allégations de violation des valeurs fondamentales, mettant en péril les droits et libertés.

Cette situation soulève des inquiétudes quant à la santé de la démocratie sénégalaise. Dans une démocratie fonctionnelle, l’Assemblée nationale devrait jouer un rôle central dans la représentation des citoyens et dans la formulation des politiques publiques. Cependant, si cette institution est détournée de sa fonction première, cela remet en question les fondements mêmes du système démocratique. Il est donc fondamental de remédier à cette situation et de restaurer le rôle délibératif de l’Assemblée nationale. Cela nécessite un engagement ferme en faveur de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que des réformes institutionnelles visant à renforcer les mécanismes de transparence.

Le maintien au pouvoir du Président Macky Sall suscite des préoccupations quant aux méthodes utilisées, notamment des allégations de manœuvres politiques infondées remettant en cause la légitimité de son leadership. Cette situation accentue les inquiétudes liées à une possible dérive autoritaire, contribuant à l’affaiblissement de la confiance envers les institutions gouvernementales.

La diaspora sénégalaise occupe un rôle significatif dans la défense des principes démocratiques, agissant comme une voix forte et engagée contre les dérives politiques en se mobilisant activement, elle peut sensibiliser la communauté internationale aux enjeux démocratiques au Sénégal.

Les actions diplomatiques de la diaspora, telles que les démarches auprès d’organisations internationales et les rencontres avec des représentants gouvernementaux, sont des leviers puissants pour faire pression et attirer l’attention sur les menaces pesant sur la démocratie sénégalaise.

Aujourd’hui, plus que jamais, la voix de la diaspora sénégalaise doit résonner à l’échelle internationale. Elle doit rappeler l’importance de la démocratie dans la consolidation de l’identité nationale et la construction d’un avenir politique plus transparent, juste et représentatif. La situation actuelle exige une réflexion approfondie et une action concertée á tous les niveaux.

La voix de la diaspora sénégalaise est une force puissante qui ne peut être ignorée dans les moments de crise. Son silence serait un abandon de responsabilité envers ses compatriotes et une négligence de son potentiel d’influence positive. En parlant haut et fort, elle peut exercer une pression nécessaire sur les autorités et les instances internationales pour promouvoir la justice et le changement.

Sous ce rapport, elle est appelée à jouer un rôle central dans la préservation des fondements démocratiques qui ont longtemps défini le caractère du Sénégal, assurant ainsi un avenir plus prometteur pour le pays et ses citoyens.

Chers compatriotes l’heure est venue d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

MOMAR DIENG DIOP/ESPAGNE.