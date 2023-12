Crise de Carburant à l’Aéroport de Diass : Perturbations Majeures pour les Compagnies Aériennes

Aujourd’hui, l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass est confronté à une crise de pénurie de carburant aviation (kérosène), entraînant des retards et des perturbations majeures pour plusieurs vols.

La compagnie aérienne Air Sénégal, notamment, se voit contrainte de retarder plusieurs vols en raison de cette situation critique. Parmi les vols impactés ce jour, on compte le HC331 à destination de Casablanca, le HC417 en direction de Milan, et le HC331 à destination de Cotonou.

La crise s’étend également aux vols prévus cet après-midi, affectant un certain nombre de trajets populaires, notamment le HC303 à destination d’Abidjan, le HC209 en direction de Conakry, le HC213 pour Banjul, et le HC205 en direction de Nouakchott.

Air Sénégal, confrontée à cette situation inattendue, présente ses excuses aux passagers et aux compagnies aériennes impactées. La compagnie assure actuellement prendre toutes les dispositions nécessaires pour minimiser les désagréments et assurer la continuité des vols.

Les passagers affectés par ces perturbations sont invités à contacter le service client d’Air Sénégal au +221 301 15 15 15 pour toute information complémentaire, assistance ou réarrangement de leurs voyages.

La Direction Commerciale et Marketing d’Air Sénégal exprime sa compréhension face à la situation et travaille activement pour résoudre la crise dans les plus brefs délais.

Cette crise de carburant à l’aéroport de Diass souligne les défis auxquels les compagnies aériennes peuvent être confrontées, mettant en évidence la nécessité d’une gestion proactive et de solutions durables pour éviter de futures perturbations du trafic aérien.