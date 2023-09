Cours de vacances gratuits : 450 élèves ont bénéficié de renforcement de capacités

L’Alliance citoyenne pour le soutien scolaire (ACSS) a appuyé 450 élèves par des cours de vacances gratuits à l’école publique japonaise des Maristes. Les meilleurs élèves durant ces cours ont été récompensés par des fournitures scolaires. Les enseignants n’ont pas été en reste avec une formation en informatique.

Pour faire face à la la baisse de niveaux des élèves dans différentes matières, l’alliance citoyenne pour le soutien scolaire a décidé d’organiser des cours de vacances non payants pour apporter un soutien cognitif et résolu aux élèves dans tous les niveaux du CI à la terminale. 450 élèves ont pu bénéficier de ce renforcement de capacités dans les matières comme les mathématiques, en français, en anglais, en sciences de la vie et la terre, en philosophie, en physique chimie entre autres.

Selon le président de ladite structure, Mamadou Birane Konate, ces cours de vacances ont pu être possibles grâce au soutien de jeunes diplômés et des enseignants qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite totale de cette initiative parrainée par le ministre Aly Ngouille Ndiaye avec des partenaires engagés pour la bonne cause. » Parallèlement, nous avons formé trente enseignantes et enseignants en informatique bureautique (Word ; Excel et Power point) pour leur permettre de mieux exploiter l’outil informatique étant donné que nous sommes dans l’ère du numérique et du digital », dit-il.

Et de poursuivre : » Il est évident que l’aspect éducatif reste un facteur essentiel pour le développement de notre pays, des efforts ont été consentis, des moyens déployés pour l’amélioration du système éducatif. Néanmoins, nous constatons qu’il y a des manquements de part et d’autre dus notamment à plusieurs facteurs ». Il cite les conséquences du covid, le taux d’achèvement des élèves dont 63% au cycle l’élémentaire, 40% au cycle moyen et 28% au cycle secondaire selon les statistiques de 2023.

Sur cette liste s’ajoutent les déficits du quantum horaire liés aux perturbations et d’autres facteurs imprévisibles, la situation difficile de certaines familles, ce qui de son avis, a des impacts négatifs sur les enseignements apprentissages ainsi que sur les résultats escomptés.

« Maintenant, pour pallier à toutes ces éventualités, le Ministère de l’éducation Nationale en collaboration avec les I.A et les I.E.F. a renforcé la formation continue des enseignants, a fait un recrutement spécial de 5000 enseignants et la construction de nouvelles salles de classes pour lutter contre les abris provisoires pour une meilleure prise en charge des élèves de l’école sénégalaise et pour diminue également le taux de déperdition scolaire.

En effet, l’école constitue une opportunité certaine pour assurer un avenir meilleur aux apprenants à la fin de leurs études, de pouvoir soutenir leurs familles mais aussi d’être utiles à la société.

Notre pays a besoin d’avoir des intellectuels issus de l’intelligencia pour surcroire notre dénomination avérée dans le domaine de l’éducation, de la santé, des sciences, de la justice, de l’administration etc », laisse-t-il entendre. Il soutient que leur structure est motivée d’une action citoyenne afin de permettre d’avoir une école équitable à laquelle chaque apprenant soit pris en compte pour lutter contre les inégalités sociales.

» L’objectif de ces vœu de vacances est d’occuper les enfants durant les vacances et mieux comprendre ce qu’ils ont acquis durant l’année scolaire, dit-il. A l’issue de ces cours de vacances, une journée d’évaluation a été faite pour mesurer ce que les élèves ont appris durant les vacances et les meilleurs ont été récompensés et motivés les autres élèves. « Pendant l’année scolaire, des sciences de révision seront organisées pour les élèves en classe d’examen comme la 3e et la Terminale », conclut-il.