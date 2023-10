Cour de Justice de la CEDEAO: L’Etat du Sénégal déclare forfait

A quelques nuances près, l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) a joué la même manche. Si à Ziguinchor il avait demandé la récusation du juge Sabassy Faye en plein procès, ici, c’est à moins de 24 heures de l’audience de la Cour de justice de la Cedeao que Yoro Moussa Diallo a demandé un renvoi pour des motifs techniques liés à la fourniture de l’électricité et l’instabilité du réseau internet.

A quelques heures seulement de l’audience qui doit se tenir ce mardi, en mode virtuel, l’AJE a demandé un renvoi in extremis. A l’origine de sa requête, des «perturbations » liées à la fourniture d’électricité et à la disponibilité du réseau internet en centre-ville où se trouvent ses bureaux. Ainsi, Yoro Moussa Diallo demande un report de l’audience jusqu’au 8 novembre prochain.

Le cas échéant, il promet de se présenter physiquement à Abuja devant les membres de la Cour de justice de la Cedeao pour mieux plaider la cause de l’Etat du Sénégal dans cette affaire qui l’oppose au maire de Ziguinchor. Pour rappel, les avocats du leader de Pastef avaient saisi ladite Cour pour faire annuler la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales et la dissolution du parti Pastef. La Cour de justice de la Cedeao avait notamment programmé une audience ce mardi 31 octobre 2023 pour vider cette affaire en urgence. Deux des conseils du maire de Ziguinchor, Mes Ciré Clédor Ly et Juan Branco avaient déjà programmé leur déplacement à Abuja pour la défense des intérêts de leur client.

En attendant la suite de cette affaire avec notamment, le décision de la Cour de justice de la Cedeao qui se prononcera sur cette demande de renvoi introduite par l’Etat du Sénégal, un ancien ministre de l’intérieur de Macky Sall a pris fait et cause pour Ousmane Sonko. Candidat à l’élection présidentielle de février prochain, Aly Ngouille Ndiaye estime que le leader de Pastef doit être réintégré sur les listes électorales dès lors que la justice en a ainsi décidé. Même s’il reconnaît à l’Etat du Sénégal son droit de se pourvoir devant une juridiction supérieure, l’ancien ministre de l’intérieur et de la sécurité publique estime que l’Etat doit créer les conditions d’une élection inclusive. «J’estime qu’on doit permettre à tous ceux qui doivent participer à cette élection d’y prendre part. Ce sera aux sénégalais de choisir leur président, personne ne peut le faire à leur place », tempère l’ancien ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.