Coupe du Monde 2027: L’Afrique du Sud retire sa candidature

L’Afrique du Sud, candidate à l’organisation de la Coupe du monde féminine 2027, a finalement annoncé qu’elle retirait sa candidature, alors qu’elle devait soumettre ses documents en décembre. Les Sud-Africains souhaitent désormais se concentrer sur l’organisation de l’édition 2031.

L’Afrique du Sud avait exprimé samedi 25 novembre son intérêt pour l’organisation de la Coupe du monde féminine 2027, mais a déclaré vouloir éviter de soumettre dans quelques jours à la FIFA un document préparé à la hâte et a annoncé qu’elle retirerait sa candidature.

La date limite pour que les candidats soumettent des plans détaillés pour la tenue de la compétition est le 8 décembre.

Dans sa communication, la représentante de la fédération sud-africaine Lydia Monyepao a ajouté : « Nous avons eu le sentiment que c’était préférable de présenter une candidature mieux préparée pour 2031, plutôt que de montrer une présentation faite dans la précipitation. » Il reste donc trois candidatures pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2027 : une co-organisation avec la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne ; une seconde avec les États-Unis et le Mexique ; et celle du Brésil.