Corruption, con­flits d’intérêts et con­nexions douteuses: Le Conseil constitutionnel dénonce des accusations «graves et infondées»

Des accusations «graves et infondées de corruption, con­flits d’intérêts et con­nexions douteuses». C’est par ces mots que le Conseil constitutionnel a qualifié le souhait du Parti démocratique sénégalais (Pds) de mettre sur pied une commission d’enquête parlementaire «aux fins de clarifier les conditions dans lesquelles certaines candidatures à l’élection présidentielle du 25 février 2024 ont été déclarées irrecevables».

Le Conseil constitutionnel sénégalais a réagi contre des accusations « graves et infondées » portées contre ses membres, suite à la publication récemment de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024 et a appelé à faire « toute la lumière » sur cette affaire qui est, dit-il,« de nature à déstabiliser les institutions » du pays.

Dans un communiqué, le Conseil constitutionnel a tenu à apporter des précisions. «En application de l’article 88 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux», ont rappelé les 7 «Sages». Qui ont indiqué que les motifs de toute décision de justice sont à rechercher dans cette décision, le juge n’étant soumis qu’à l’autorité de la loi.

«Le Conseil constitutionnel, prenant la mesure de la gravité des accusations, tient à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres», a précisé le document. Les 7 «Sages» ont affirmé que «toutes ces accusations, de nature à déstabiliser les institutions et à menacer la paix publique, ne sauraient rester sans conséquences pour leurs auteurs». Avant d’ajouter que le Conseil constitutionnel, «fidèle à ses principes de rigueur et de transparence, entend continuer à exercer toutes les missions qui lui sont dévolues par la Constitution et les lois de la République».

Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié le 20 janvier courant la liste définitive de 20 candidats à la présidentielle du dimanche 25 février. Quatre-vingt-treize dossiers de candidature avaient été déposés au greffe du Conseil constitutionnel. Deux opposants notables sont absents sur la liste définitive à savoir Ousmane Sonko, actuellement emprisonné, et Karim Wade, fils et ministre de l’ex-président Abdoulaye Wade.

La liste comprend le candidat du camp présidentiel, Amadou Bâ, les anciens chefs de gouvernement et opposants Idrissa Seck et Mahammed Boun Abdallah Dionne, l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présenté comme le candidat de substitution d’Ousmane Sonko. Les Sénégalais sont appelés aux urnes le 25 février 2024 pour élire le cinquième président de l’histoire du pays, après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall.

Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, le président sortant n’est pas candidat à sa propre succession. Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, avait annoncé début juillet qu’il ne briguerait pas un troisième mandat. Il a choisi comme candidat de sa coalition à la présidentielle le Premier ministre, Amadou Bâ.

La campagne officielle pour ce scrutin va démarrer le 4 février prochain.