Convention de Partenariat entre la SEMIG-SA et L’ORSRE.

La Directrice Générale de la SEMIG SA, Mme Fatoumata Niang BA a procédé, ce matin, àla signature de la convention de partenariat avec l’ORSRE. Voici l’intégralité de son discours.

« Monsieur le Directeur de l’Organe de régulation du système des récépissés d’entrepôt M. Driss Jr DIALLO

Mesdames, Messieurs les directeurs et chef de services de L’ORSRE et de la SEMIG SA

Chers collaborateurs de la presse

En vos rangs grades et qualités

Je me réjouis de prendre la parole pour tout d’abord souhaiter chaleureusement la bienvenue à Mr le Directeur de l’ORSRE ainsi qu’aux membres de son équipe ici présents.

Depuis mon avènement à la tête de la direction générale de la société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio, j’ai mis aux premières lignes de mon agenda le développement de partenariats à caractère institutionnel, impliquant les structures avec qui nous partageons les mêmes problématiques. C’est dans cette dynamique que s’ancre le présent projet de collaboration avec l’organe de régulation du système de récépissé d’entrepôt. Cette convention fait suite naturellement à un partenariat que nous avons récemment conclu avec l’agence de régulation des marchés ; c’est vous dire que notre programme est en train de se concrétiser.

Comme vous le savez le complexe du Marché d’intérêt national et de la GGP est assis sur une superficie de 35 hectares, constituée de magasins, de chambres froides, d’espaces de stockage, d’aires de stationnement, d’un restaurant et d’un laboratoire phytosanitaire. Avec ce dispositif de dernière génération d’une capacité de stockage de 15000 la SEMIG a l’ambition de se positionner comme un acteur stratégique du système de gouvernance agricole du Sénégal, contribuant ainsi à la résolution du problème crucial de pertes post-récoltes et de commercialisation des produits agricoles.

C’est dans ce sillage, que cette convention avec l’ORSRE vient s’inscrire consolidant cette vision par le développement d’actions conjointes en Direction des producteurs locaux. En effet notre réflexion commune nous amène à converger vers la mise en place de solutions durables pour aider à renforcer le système alimentaire, par l’augmentation de la production, l’amélioration de l’accès aux marchés locaux et régionaux et la protection des droits des agriculteurs et des consommateurs. Pour cela nous l’avons compris, il nous faut mutualiser nos efforts pour faire du défi de la souveraineté alimentaire une réalité.

Au demeurant, L’Organe de régulation du système des récépissés d’entrepôt, L’ORSRE est un instrument important de promotion de la production locale, par la valorisation des stocks.

La collaboration entre nos deux structures est une nouvelle impulsion pour renforcer les mécanismes de production et de conservation des produits par une meilleure appropriation des usagers des infrastructures mis à leur service.

En effet, un des volets importants de ce partenariat concerne la mise en place d’actions conjointes de sensibilisation et communication à destination des producteurs pour amplifier l’impact et la pertinence des interventions de L’ORSRE et la SEMIG.

Je vais juste terminer mes propos en souhaitant un franc succès à cette collaboration entre nos deux institutions. Mais aussi en renouvelant mon engagement au Président de la République, pour faire de la SEMIG un Hub sous régional de stockage et commercialisation des productions agricoles.

Merci à tous et à toutes. »