Conséquences de l’annulation de la Présidentielle: La Cosydep redoute des craintes et une réelle menace sur l’achèvement de l’année scolaire

Des acteurs politiques sont montés au créneau pour dénoncer l’annulation de la présidentielle. A cela s’ajoute ceux de l’éducation et de la formation en particulier la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique (Cosydep). Elle redoute des craintes et une réelle menace sur l’achèvement normal de l’année scolaire suite à cette décision de Macky Sall.

Dans un communiqué dont copie nous est parvenue à la rédaction, la Cosydep a estimé qu’ « aux lendemains de son premier Conseil d’Administration (CA) pour l’année 2024 elle avait exprimé ses vives préoccupations du fait de la résurgence de manifestations, liées à une nouvelle crise politique, déclenchée par la décision du Président de la République d’annuler l’élection présidentielle du 25 février 2024. » « Au regard du climat de forte tension et des impacts des manifestations politiques sur le secteur de l’éducation et de la formation, il y a des craintes légitimes et une réelle menace sur l’achèvement normal de l’année scolaire » lit-on dans le communiqué.

Selon la note, le CA constatait, avec satisfaction, « les immenses efforts de la communauté éducative, ayant permis de bien traverser le premier trimestre de cette année scolaire particulière, marquée par l’élection présidentielle. » S’agissant de la présidentielle, la Cosydep, écrit qu’en vérité, elle attendait impatiemment la campagne électorale qui reste « un moment de célébration de la démocratie, d’apprentissage collectif et de confrontation d’idées. Cette séquence d’analyse instructive des controverses consubstantielles à tout processus électoral et de recueil des ambitions des candidats pour le secteur participerait à recréer l’espoir surtout chez les jeunes qui représentent les ¾ de la population. »

Son annulation vient assombrir l’horizon dans tous les secteurs ; « notamment dans celui de l’éducation, très sensible aux remous politiques. C’est la raison pour laquelle, la COSYDEP demande au Président de la République, de revenir sur l’annulation de l’élection présidentielle, au nom du respect strict du calendrier républicain ; de soutenir le Conseil constitutionnel à assumer son rôle de garant de l’exécution du processus électoral et de garantir la stabilité du pays pour permettre aux citoyens de se consacrer pleinement aux priorités du développement économique et social. »

D’ailleurs, la Cosydep a salué les efforts malgré les difficultés notées dans l’enseignement en présentiel à l’Ucad et l’enregistrement de deux préavis de grèves d’organisations syndicales, le deuxième trimestre a été bien engagé. « Cette nouvelle situation de crise est d’autant plus déplorable que les activités économiques et sociales avaient repris et une liberté dans la circulation constatée », a ajouté le document.