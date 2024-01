Conseil constitutionnel : Le parrainage de toutes les surprises

Depuis le début de l’examen des dossiers de parrainage par le Conseil constitutionnel, les sénégalais vont de surprises en surprises. Loin d’être une simple promenade de santé, l’opération s’est avérée délicate, sans doute plus que l’on ne le pensait.

Des hommes politiques chevronnés de la trempe de Cheikh Tidiane Gadio, Cheikh Bamba Dièye, Alioune Sarr, Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké, etc. ont été recalés. D’autres comme Idrissa Seck, Me El Hadji Diouf, Pape Djibril Fall, Hadjibou Soumaré, Aly Ngouye Ndiaye, Boun Abdallah Dione et bien d’autres devront compléter leurs dossiers. Les doublons sont passés par là. Certains devront compléter jusqu’à 20 mille parrains. La plupart en ont pour au moins 10 mille parrains. Des électeurs qui, soit, ont déjà parrainé d’autres ou ne figurent pas tout simplement sur le fichier électoral.

Bien sûr, le cas Ousmane Sonko reste préoccupant. Car, l’homme a un contentieux en suspens devant la Cour suprême sur sa réintégration du fichier électoral et le retrait de la fiche de parrainage mais a saisi quand même le Conseil constitutionnel pour faire valider sa candidature.

L’ancien Premier Ministre Idrissa Seck a plus de 20 mille doublons à corriger. Ce qui peut être étonnant quand on sait que quelqu’un comme Daouda Ndiaye, un novice du milieu politique, a réussi avec brio son examen de passage au niveau du Conseil constitutionnel. Sorti second à la dernière présidentielle, Idy a été lourdement handicapé par le fait d’avoir rejoint, contre toute attente, la majorité. Idem pour Cheikh Tidiane Gadio et ceux qui ont eu à cheminer avec la majorité.

Les premiers à avoir vu leurs dossiers examinés comme Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dièye et autres ont plus de chance. Jusqu’ici, les candidatures féminines ne sont pas encore examinées. Nous espérons à ce propos que de vaillantes candidates à la candidature comme la Professeure Amsatou Sow Sidibé vont passer ce cap important pour représenter les femmes du Sénégal, un maillon très important de notre électorat. Il ressort en état de cause de tout cela que l’appareil de parti, somme toute important, ne garantit plus le succès. Car, si le leader ne garde pas une certaine popularité et ne travaille pas suffisamment pour l’animation à la base, il sera comme n’importe quel inconnu en politique et pourrait, de ce fait, voir son dossier rejeté.

Qu’à cela ne tienne, les opérations d’examen du parrainage suivent leur cours. Ousmane Sonko pourra voir son dossier examiné dans les prochaines heures. Pour le moment, deux de ses proches, Cheikh Tidiane Dièye et Habib Sy ont réussi leurs examens de passage.

Il reste le cas Diomaye Faye. Ce qui veut dire qu’en tout état de cause, les Patriotes auront leur candidat en cas d’invalidation du dossier d’Ousmane Sonko. Il s’ ajoute que plus que les dossiers seront examinés, plus les chances des candidats à être admis s’amenuisent du fait des risques de doublon externe, c’est-à-dire de parrainage simultané par un seul électeur de deux ou de plusieurs candidats. Mais, les candidats conservent toutes leurs chances de passer surtout s’ils ont fait un travail sérieux de collecte à l’aide de leurs représentants et délégués. L’opération en cours nous semble en tout cas transparente à plus d’un titre. Le Conseil constitutionnel s’est doté de tous les moyens à cet effet.

Assane Samb