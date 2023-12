Congrès d’investiture d’Amadou Ba : L’APR confrontée à des défis internes au moment où le PS et l’AFP en avant-plan

Au sein du camp présidentiel, les congrès d’investiture d’Amadou Ba par le Parti socialiste (PS) et l’Alliance des Forces du Progrès (AFP) sont planifiés. Ces deux importants alliés du Président Macky Sall ont réussi à prendre l’avantage sur l’Alliance pour la République (APR), qui n’a pas pu fixer une date pour le congrès d’investiture du Premier ministre.

Selon Le Témoin, des intrigues, des rivalités internes, et la réticence de certains membres clés du camp présidentiel ralentissent probablement cette cérémonie, qui, en politique, revêt une importance cruciale pour légitimer un candidat. Amadou Ba aspire à vivre un tel événement pour renforcer sa légitimité politique au sein de son camp.

Actuellement, le Premier ministre se contentera de « l’engagement total et sincère » de ses deux principaux soutiens et alliés, à savoir le PS d’Aminata Mbengue Ndiaye et l’AFP de Moustapha Niasse, selon le journal. Ces deux leaders souhaitent démontrer leur force politique pour rassurer Amadou Ba.

Les socialistes mobiliseront au siège du PS à la salle des Congrès de la Maison Léopold Sédar Senghor à Colobane, tandis que l’AFP a choisi le Grand Théâtre pour le même exercice politique le dimanche. En attendant, l’APR, le parti du Président Macky Sall, doit d’abord résoudre des contradictions internes encore dissimulées au grand public, rapportent nos confrères.