Conflit entre Génération Foot et Diambars : Me Augustin Senghor brise le silence

Me Augustin Senghor est sorti de son silence pour s’exprimer sur la mesure prise par la Fédération sénégalaise de football (FSF), ordonnant Génération Foot et Diambars à jouer hors de leur base dans l’immédiat. Le patron du foot sénégalais prenait la parole, ce mercredi au Dakar Arena, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la première édition du Dakar Sport Summit organisée par Prim’s.

Sur la question d’une crise entre Génération Foot et Diambars, le ministre du Sport s’est voulu catégorique et ferme sur sa position. Selon lui , on parle ses derniers jours de crise, mais il affirme qu’il n’a pas la même perception de la notion de crise que les autres. Nos championnats se déroulent normalement. « Nos U17 sont à la Coupe du monde et notre équipe A est en train de se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Pour nous, tout se déroule normalement. Il n’y a pas de crise dans le football ». laisse t-il entendre.

Le ministre de dire qu’il n’y pas de problème à la Fédération sénégalaise de football mais également à la Ligue. A longueur de saisons et d’années, nous sortons des règlements. Je ne parle pas de décisions. Il faut qu’on fasse la nuance entre les différents textes dit monsieur Senghor.

Les règles définies

« Il y a une organisation qui est là. Nous avons défini des règles. Pour entrer, il y a des dispositions quel que soit le club dit, je m’engage à respecter tous les statuts, les règlements et toutes les directives de la Fédération sénégalaise de football. Il en est de même pour nous Fédération vis à vis de la Caf et la Fifa. J’ai écrit à la Fifa pour qu’on lève la sanction. Ils m’ont carrément répondu non. Est-ce que je vais malgré tout mettre des supporters dans le stade non. Je vais me conformer parce que c’est ça la règle.

En ce qui concerne les règles générales d’un fonctionnement d’une compétition, quand nous analysons l’environnement de la compétition de la Ligue, nous devons prendre les mesures sans état d’âme et nous devons les appliquer d’abord. S’il y a des erreurs, nous ne sommes pas des divins. S’il y a des gens qui contestent, il y a des voies pour saisir les instances que sont le Tas (Tribunal Arbitral du Sport). Ils peuvent même saisir le Comex pour étudier leur demande. »

Négociations

« Quelqu’un me disait qu’il faut négocier, je veux bien, mais supposons que je cède car ils n’ont même pas à l’origine écrit pour discuter. Ils ont tout simplement écrit pour dire qu’ils ne vont pas jouer. C’est un refus de jouer. Ce n’est pas des forfaits au sens propre du terme. C’est une volonté délibérée de dire qu’on ne joue pas. C’est une défiance aussi bien de la Ligue professionnelle que la Fédération.

Maintenant le forfait est presque consommé si on suit la jurisprudence qui a été rendu hier par la Ligue professionnelle. Si nous on revient en arrière sous la pression de deux clubs et que derrière les 12 autres clubs de la ligue disent que nous également on n’ira pas jouer ni à Diambars qu’est-ce qu’on va faire encore? On va reculer. A priori ils vont dire comme c’est ça, eux ils ne veulent pas jouer chez nous. La sagesse et même la logique est de respect des textes.

Le souhait de Génération Foot

« S’ils ont besoin de délais. Le jour où ils (Génération Foot) font le deuxième forfait, c’est la première fois qu’ils m’écrivent en tant que président fédéral pour dire ce que nous souhaitons c’est que vous différiez cette mesure. Mais pourquoi ils ne l’ont pas fait avant ? Aujourd’hui aucun dirigeant de Diambars et de Génération n’a contacté le président de la Fédération ou le secrétaire général pour dire que nous voulons vous rencontrer pour discuter.

Donc où est le problème. Nous on n’a pas de problème. L’autre chose qui est importante il faut éviter d’atteindre le point de non retour. Si on prend la situation en vigueur en ce qui concerne Génération Foot, à partir du moment où un deuxième forfait est constaté, cette question échappe à la Ligue pro et au Comité exécutif parce que ça devient l’affaire des commissions juridiques indépendantes dont nous sommes dotés. On ne peut pas créer des commissions juridictionnelles et marcher sur leurs compétences. Cette juridiction a déjà rendu deux décisions hier (mardi) et certainement cela va se poursuivre.

A ce stade tant que le contentieux juridictionnel n’est pas vidé, le Comité exécutif ne peut plus intervenir. C’est cette situation à laquelle nous sommes confrontés qui n’est pas de la faute de la Fédération. »

Source: Dakar Matin