Communiqué: Le Bureau exécutif de la Convergence Déclaration de la Convergence Citoyenne pour le Changement en Afrique 3CCA.

Lorsque la véracité a fini par rendre la vérité murmurante, nous avions décidé de nous taire et de garder le silence tout en ayant l’espoir de voir un jour sous la grande lumière, tout le monde dans un bel élan, s’interroger sur l’avenir du pays, le Sénégal. Mais nous nous sommes ravisés. En effet, comment garder le silence lorsque sous l’effet conjugué de politiques malades, et des séries de violences de tout genre, de l’indiscipline collectif, de sacrifice humain, et du délitement de nos structures familiales et sociales, imposée de l’extérieur par la gouvernance mondiale.

Face à une telle situation comment garder le silence lorsqu’également le peuple et les élites quasiment de tout bord, attendent passivement et patiemment qu’un miracle vienne les délivrer de leur misère et de leur pauvreté.

Comment, comment pouvons-nous continuer de garder le silence lorsque nous voyons dans la presque totalité de la société ou la survie relève désormais de l’exploit et de l’obsession, et cela pour le plus grand nombre de personnes vivant au Sénégal.

La République comme socle de notre volonté de vie commune a malheureusement insidieusement basculé de la confiance à la méfiance, puis de la défiance à la déviance. Car le processus de construction de l’Etat-nation n’a pas évolué depuis les indépendances de concert avec la question de la citoyenneté autour des valeurs fondamentales de la République. Ainsi, la mal gouvernance s’est érigée, au fil du temps autour de l’action publique et de l’Etat et des institutions de la République.

Et pourtant le Sénégal est partout cité en exemple pour sa stabilité et la paix sociale qui y règnent. Mais forces est de constater que nous le devons à la forte présence de foyers spirituels dont la réussite dans ce domaine n’est plus à démontrer. Et, ces mêmes guides spirituels ont aussi proposé des modèles économiques et de gouvernances sur lesquels nous pouvions nous inspirer, mais tel n’est pas le cas jusqu’à ce jour.

Toujours comment garder le silence et rester en marge de la reconstruction de la République, lorsque par l’ignorance de l’éthique du bien commun : l’Etat, le service public, l’intérêt général restent malmenés par l’incivisme des intérêts privés et des forces occultes. En plus, l’affaissement des institutions publiques ne cesse de créer des fossés et des déséquilibres entre l’espace rural et urbain, tout cela sous le poids d’une corruption devenue systémique et inacceptable.

En effet, ce malaise profond est diffus et généralisé dans toute la sphère de société sénégalaise et ceci s’est traduit par un désœuvrement de la jeunesse qui constitue la force vive pour la construction nationale se jette dans les océans, traitant nos guides spirituels de complice devant l’impuissance quasi totale des Pouvoirs Publics et de l’Etat, à la recherche de meilleures conditions de vies pour leurs familles.

Par ailleurs, la partie de cette jeunesse qui n’arrive pas à emprunter le chemin des océans, diluent leurs inquiétudes, leurs peurs et leurs angoisses dans la délinquance, l’alcool ou la drogue avec une arrogance sans précédent.

Pendant ce temps, le chômage continue d’imposer ses conséquences désastreuses dans la jeunesse du pays , les acteurs économiques assistent de façon impuissante à l’extraversion de notre économie aux investissements direct à l’étranger (IDE), les entreprises ferment et ceux qui sont supposés servir l’Etat se démotivent jour à prés jour, mois à prés moi, année par année et de décennie à prés décennie. Ainsi, voilà notre République, prise en otage des intérêts de coalitions politiques, de catégories sociales, des sectes et des forces occultes qui travaillent à détourner sa vocation, sans qu’il ne soit envisagé la mise en place d’un véritable projet de société qui tire ses sources à partir d’une réflexion à la fois endogène et exogène basée sur la pensée de nos guides spirituels notamment Cheikh Bamba Khadimoul Rassoul.

Mais face à une telle situation le constat montre que les sénégalais ont atteint la limite de leur capacité d’indignation et de résistance. Alors comment, sans ces valeurs, ne pas voir que la mort reprenne ses droits sur la vie ; quand on sait, depuis Bichat, que la vie n’est rien d’autre que l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort.

Voilà, pourquoi refusant avec constance la mise à l’écart de la chose politique et des instances de décisions, nous sommes réunis dans une démarche à la fois critique et constructive pour créer cette convergence que nous voulons salutaire dénommée Convergence Citoyenne pour le Changement en Afrique 3CA qui va désormais s’impliquer activement dans le choix de nos gouvernants. Ensemble nous allons imposer la prise en compte de nos valeurs dans la gestion publique.

Le Bureau exécutif de la Convergence

Déclaration de la Convergence Citoyenne pour le Changement en Afrique 3CCA.