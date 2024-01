Suite à notre Congrès des 22, 23 et 24 décembre 2023 qui a confirmé notre ancrage dans l’opposition et décidé de notre adhésion à la coalition politique des Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS).

Considérant les discussions au sein du LACOS pour une stratégie électorale pertinente et victorieuse, j’ai décidé de retirer ma candidature à la présidence de la République pour les élections du 25 février 2024 afin de rester en cohérence avec les résolutions du Congrès et les options stratégiques du LACOS.

Je réitère l’engagement de union citoyenne « BUNT-BI » à servir l’intérêt supérieur du Sénégal au-delà des enjeux personnels et partisans. Nous croyons fermement qu’au delà des individualités, c’est une équipe qui pourra relever les défis cruciaux de la 3ème alternance.

Je voudrais également remercier l’ensemble des militants et sympathisants qui nous ont fait confiance à travers le parrainage et les pairs acteurs politiques qui nous ont accompagné dans ce processus. Je voudrais remercier le Conseil Constitutionnel pour son travail professionnel, son ouverture et son accueil courtois lors du processus de dépôt de candidature.

Enfin, je réitère à l’ensemble de la population sénégalaise notre engagement à bâtir ensemble avec toutes les forces vives de la nation un Sénégal majeur entreprenant et solidaire.

Avec espoir que 2024 verra des élections inclusives, transparentes, apaisées et consolidantes de notre démocratie, recevez mes vœux les meilleurs.

Fait à Sokone le 2 janvier 2024

Dr El Hadji Ibrahima MBOW

Président de Union Citoyenne BUNT-BI