L’Institut culturel italien de Dakar accueille la première étape de l’exposition de Flaminia Mantegazza » Une attente infinie de l’aube « , sous la direction de Giovanna dalla Chiesa, en collaboration avec la Direction Générale de la Diplomatie Publique et Culturelle du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale.

L’artiste propose une réflexion sur la planète et ses ressources dans une exposition présentée à l’occasion de la Semaine de la langue italienne dans le monde, consacrée en 2023 au thème « Italien et durabilité », dans le but de promouvoir, à travers la langue, la culture du respect de l’environnement. L’intention de l’Institut, dans ce cadre et avec cette exposition, est de mettre en valeur une artiste engagée dans son domaine de recherche pour sensibiliser le public dans ce sens.

Comme l’explique la commissaire de l’exposition :

« Les artistes, depuis longtemps, dans toutes les parties du monde, apportent leur contribution. L’œuvre de Flaminia Mantegazza est une œuvre de réutilisation du papier, l’un des infinis bénéfices que les arbres – les premiers à être constamment outragés – nous ont légués. La patiente lenteur avec laquelle, pièce par pièce, ses mosaïques prennent forme, témoigne, dans l’absolue gratuité d’un acte qui est presque une méditation, de la conscience vigilante que nous devons au flux de la vie et du temps qui coule en nous. »

La formation de Flaminia Mantegazza s’est déroulée entre Rio de Janeiro, où elle s’est licenciée en économie et en histoire, et Rome. En Italie, elle a redécouvert sa passion pour l’art, qu’elle avait commencée à l’école des Arts Visuels Parque Lage de Rio. Vers la fin des années 1990, elle commence à manipuler le papier des magazines et des journaux avec une grande versatilité et en fait le matériau privilégié de son travail (bas-reliefs muraux, sculptures, grandes installations), l’accompagnant de couleurs acryliques d’un timbre clair et brillant. Elle a régulièrement exposé en Italie et à l’étranger (Istanbul, Athènes, Londres, Moscou) et a développé des projets d’installations urbaines et environnementales, y compris à grande échelle, comme l’installation permanente du Musée MUST de Faenza.

La commissaire Giovanna dalla Chiesa explique le parcours de l’exposition que Flaminia Mantegazza propose à Dakar :

« A l’écoulement et à la dissolution s’inspirent des œuvres telles que Calçadão (2007-2008), qui reproduit le pavé du front de mer de Rio sur lequel est représenté le mouvement des vagues de l’Atlantique, et Nuages (2020), où s’exprime le flottement de nos désirs et de nos espoirs, au moment où le confinement nous a retenus prisonniers. Entre ciel et terre se dressent les Colonnes (2019-2023), emblèmes de l’activité humaine, certaines forgées à partir de feuilles de textes juridiques, d’autres à partir de tickets de caisse.

Tout ce qui se trouve à la surface de l’orbe terrestre (Maps 2015 – 2016) est imprégné par les rayons du soleil (Soleil 2023) ici, dans leur aspect destructeur plutôt que bénéfique, au point d’assécher et de briser l’écorce terrestre (Sécheresse 2023). C’est en cela que s’opposent Accolades (2019-2020) et Nœuds (2017- 2020), signes d’une volonté humaine de se ressourcer et de s’unir. »

INFORMATIONS

INAUGURATION : mercredi 18 octobre 2023, à partir de 18 heures.

OUVERTURE : du 18 octobre au 12 novembre 2023

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 et en soirée lors des événements.