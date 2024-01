Communiqué de Presse de Amar THIOUNE, ancien candidat à la candidature, membre de la coalition K24

La décision d’écarter Karim Wade sur la base d’une interprétation erronée de la loi électorale est scandaleuse et inique. Personne n’est dupe de la manoeuvre duo Amadou Ba et Thierno Alassane Sall qui se cachent derrière le decret français.

La France est l’arbre qui cache la forêt. L’absence de programme pour le pays, de vision et de stratégie autre que la continuité de politiques médiocres dont le résultat est des milliers de jeunes qui meurent dans les océans, des millions de chômeurs, une précarité grandissante notamment chez les jeunes et les femmes font que ces deux candidats du troisième mandat de Macky Sall s’attaquent de manière grave et dangereuse aux bi-nationaux. Un sénégalais qui est né sénégalais sauf renonciation expresse, il bénéficie de la primauté de la nationalité sénégalaise.

La décision du conseil constitutionnel est un pas de plus dans la division qui guette notre peuple. Nous devons refuser cette trajectoire de défiance des sénégalais les uns envers les autres, le racisme rampant et la xenophobie ambiante. Nous, Mouvement Authentique National Africain, progressistes que nous sommes, refusons le diktat des bonimenteurs, des nationalistes fascistes du Sénégal.

La France citée en exemple à vu Manuel Valls franco-espagnol se presenter en France puis en Espagne sans aucun problème. Aussi Rama Yade franco-senegalaise a été candidate à la présidentielle en France après avoir occupée des portefeuilles ministérielles et des fonctions régaliennes importantes.

Notre démocratie a besoin de grandir, d’être autonome et privilégier le lien ombilical avec tous ses enfants dont certains par milliers nourrissent des familles entières au Sénégal, et sont la fierté du Sénégal sur le plan politique, économique, intellectuel, sportif, scientifique à travers le monde.

Les grandes nations africaines comme le Maroc s’appuient sur leur binationaux pour renforcer leur diplomatie et l’attractivité de leur pays. Bon sang qu’est ce qui arrive à notre pays. C’est quoi cette amnésie qui veut dépouiller les binationaux sénégalais de leur dignité et de leur droit à représenter, défendre et servir leur nation.

Les sept sages du Conseil Constitutionnel ont inscrit leurs noms dans l’histoire politique de notre pays de manière rétrograde. Ils laisseront au Sénégal le souvenir indélébiles des sept qui ont promu la nationalité de notre ancien colonisateur comme supérieure à la nationalité sénégalaise.

Karim Wade a renoncé preuve à l’appui à la nationalité de sa mère qu’il n’avait pas choisie. Il se décharge d’une histoire familiale importante pour démontrer encore une fois de plus son patriotisme vis à vis du Sénégal, s’il fallait encore en faire autant. C’est un geste fort que beaucoup de nos dirigeants actuels, qui gèrent les intérêts de l’État du Sénégal ne feront jamais.

Notre coalition K24 a saisi les juridictions compétentes et nous espérons que la flamme africaine et le peu de fierté qui nous reste encore guideront les esprits et la reflexion des juridictions de la CEDEAO afin que la justice soit rétablie et Karim Wade rétabli dans ses droits.

Notre devise « Du peuple, Pour le Peuple et Par Le peuple » est plus que jamais d’actualité et nous plaidons à ce que la constitution sénégalaise soit actualisée sur ce point car nous ne sommes plus à la même époque où la France nous imposait les candidats qu’elle a choisis en éliminant tous ceux qui ne lui prêtait pas allégeance. L’histoire se repeterait-elle avec la complicité de certains candidats et juges?

Vive le Sénégal, Vive le Peuple Sénégalais

Amar Thioune ,Membre de la coalition Karim 2024

Président du Mouvement Authentique National Africain