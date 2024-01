‘’Le parti de l’espoir et de la modernité /PEM/ Yaakaar U Rew Mi’’, dirigé par Habib Sy, a dénoncé vigoureusement, à travers un communiqué, les « manigances» susceptibles d’entacher le processus électoral. Il déclare que le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur a «délibérément bloqué» la transmission des lettres d’accréditation portant désignation des représentants de leur parti dans les commissions administratives de distribution des cartes d’électeurs.

En prélude à l’élection présidentielle du 25 février prochain, les commissions de distribution des cartes d’électeurs des représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal ont commencé à fonctionner depuis le mercredi 10 janvier 2023. Selon le PEM, Ismaïla Madior Fall, saisi par lettre du 19 décembre 2023 avec ampliation à la commission électorale nationale autonome (CENA), aurait continué dans le «dilatoire». En effet, le communiqué précise que la seule et unique réponse donnée au représentant chargé du suivi du courrier du PEM, est la suivante : «les lettres sont dans le circuit et la transmission se fera dans les meilleurs délais».

Dès lors, Habib Sy et ses camarades ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une «forfaiture» du ministère en charge des affaires étrangères. «Au moment où nos lettres, déposées à temps (avant le 31 décembre selon l’art R109 du code électoral), sont en souffrance dans le circuit du ministère chargé des affaires étrangères, les commissions de distribution des cartes d’électeurs des représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal ont commencé à fonctionner, ce mercredi 10 janvier 2023.

Par cet acte inconcevable, inacceptable et irresponsable, le ministre « juriste tailleur » de Macky Sall engage sa responsabilité, au sujet de préjudices subis par notre parti, dans cette phase importante du processus électoral», lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, le PEM dit se réserver le droit de saisir les juridictions compétentes. Prenant à témoin l’opinion nationale et internationale des «pratiques anti-démocratiques du pouvoir finissant de Macky Sall et de ses sbires », la même source d’ajouter que la CENA sera incessamment saisie en vue de faire injonction au ministère des affaires étrangères, conformément aux prérogatives que lui confère le code électoral. En outre, le PEM/Yaakaar U Rew Mi a lancé un appel à toutes les forces démocratiques du Sénégal, pour faire barrage aux manigances, susceptibles d’entacher encore gravement le processus électoral.

Mamadou Sow