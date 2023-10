Coalition Benno Bokk Yakaar: Babacar Fall de VAR quitte Amadou Ba et rejoint Malick Gakou

Le Mouvement Vision pour un avenir (VAR) a tenu un point de presse aux Parcelles Assainies pour prendre position par rapport au choix de leur candidat pour la présidentielle de février 2024. C’est ainsi que Babacar Fall et les jeunes de la commune des Parcelles ont décidé tout bonnement de rompre leur compagnonnage d’avec le premier ministre Amadou Ba au profit de Malick Gakou.

Dans un contexte pré électoral tendu et explosif le mouvement VAR est amené à prendre position d’après le président dudit Babacar Fall. Ce dernier de faire la situation politique, sociale et économique de leur localité: « Nous ne pourrons plus parler d’actualités politiques au Sénégal sans dénoncer le manque de considération, de promesses non tenues et de chômages des jeunes émanant de nos leaders au niveau local, régional et national », lance-t-il d’emblée.

Selon toujours lui, le mouvement VAR qui a pour objectif de veiller et d’orienter les jeunes dans la consolidation des acquis démocratiques et l’instauration de l’Etat de droit, Babacar Fall et ses camarades ont pris la décision ferme de soutenir la candidature de Malick Gakou. Il ajoute: ‘Après maintes concertations, nous sommes qu’il (NDLR: Malick Gakou) est le candidat consensuel qui peut réunir toute la classe politique autour de l’essentiel pour une réconciliation nationale.

Le Président Malick Gakou est le candidat de l’espoir, de la cohésion nationale et surtout celui de la lutte contre le système qui est une demande sociale. Nous invitons toute la jeunesse sénégalaise à soutenir le candidat Président Malick Gakou », argue-t-il.

Rappelons que ce mouvement est créé au lendemain des élections législatives du 31 juillet 2022 et est composé de jeunes issus de différentes formations politiques de la coalition BBY.