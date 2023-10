Clôture de la campagne «OCTOBRE ROSE»: Dr Marie Khemesse Ngom fait le bilan 

Le ministre de la santé et de l’action sociale était à Diourbel ce week-end pour clôturer la campagne «Octobre rose» qui lutte contre les cancers, particulièrement celui du sein. Lors de son allocution, le docteur Marie Khémesse Ngom a dressé un bilan « satisfaisant » de la campagne avec plus de 13 000 femmes dépistées du cancer et, plus de 1000 activités de sensibilisation, entre autres.

La campagne «Octobre rose» de cette année a été une grande réussite. C’est du moins ce que l’on peut retenir du discours du docteur Marie Khémesse Ngom qui présidait la cérémonie de clôture ce week-end. En effet, après avoir passé en revue toutes les réalisations du président Macky Sall dans le domaine sanitaire, la ministre de la santé et de l’action sociale a indiqué que cette campagne de 2023 a généré des résultats satisfaisants.

« La mobilisation et l’abnégation des prestataires de la santé et des acteurs communautaires a permis, pendant cette campagne 2023, d’obtenir, au niveau national, d’importants résultats dont on peut citer la réalisation de 1644 activités de sensibilisation, le dépistage de 13076 femmes sur les cancers du sein et du col de l’utérus, la prise en charge de 953 lésions précancéreuses du col de l’utérus et de 103 cas suspects de cancer du sein, la vaccination de 1476 filles au HPV 1 et 2 », a-t-elle fait savoir. Ainsi, en dépit de ces résultats jugés « satisfaisants », docteur Marie Khemesse Ngom estime que le travail est loin d’être fini et qu’il faudra notamment continuer la sensibilisation surtout dans les zones les plus reculées.

Dans ce sillage, elle encourage le dépistage systématique et précoce, l’information et la prise en charge des cas. La ministre de la santé et de l’action sociale encourage, dans la foulée, le soutien aux personnes touchées par ces cancers et à leurs familles.

Dans ce même ordre d’idées, docteur Marie Khemesse Ngom invite les élus locaux, notamment les conseillers départementaux, à participer à la matérialisation des politiques sanitaires en passant par la sensibilisation et l’information auprès des populations locales.

La ministre de la santé et de l’action finit par appeler à l’unité nationale pour la lutte contre les cancers. « Octobre rose ne se limite pas à cette journée. Que la solidarité et l’espoir que nous avons ressenti ce mois-ci nous guide tout au long de l’année à venir. Nous sommes unis dans cette lutte, et ensemble, nous pouvons faire la différence. Diourbel debout contre le cancer ! Le Sénégal debout contre le Sénégal ! Restons unis contre le cancer ! », a-t-elle conclu.

EL HADJI MODY DIOP