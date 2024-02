Classement FIFA : le Sénégal toujours 2e africain

Depuis quelques jours et le triomphe de la Côte d’Ivoire, la CAN 2023 est allée à son terme et forcément, l’incidence est forte notamment lors du dernier classement FIFA qui a été dévoilé ce jeudi, avec des changements sérieux pour les pays africains. Quand le Top 10 reste inchangé avec l’Argentine toujours leader devant la France, l’Angleterre, la Belgique et le Brésil, c’est un peu plus loin qu’il faut voir les évolutions pour le continent africain.

Le Maroc reste meilleure nation africaine

Le Maroc reste le pays africain le mieux placé avec une 12e place et une place gagnée alors que le Sénégal gagne trois places pour s’installer au 17e rang. Du côté des grosses progressions, le Nigéria (28e) frappe fort avec 14 places gagnées, tout comme la Côte d’Ivoire (39e) et ses dix places gagnées. En revanche, quelques dégringolades au programme, avec l’Algérie (43e) qui perd 13 places alors que la Tunisie (41e) perd également 13 places.