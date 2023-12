En visite hier 21 décembre 2023 du chantier de reconstruction du lycée Seydina Limamoulaye, le ministre de la Formation professionnelle de l’apprentissage et de l’insertion, Mariama Sarr, a constaté une bonne évolution des travaux. Elle a annoncé par ailleurs la livraison avant la fin du mois de janvier des 30 classes que doivent occuper les élèves, en attendant l’achèvement de la construction du lycée, ainsi que la maison des lycéens qui est une innovation de ce grand chantier entrepris.

Accompagnée du représentant du préfet de Guédiawaye, de l’inspecteur d’académie de Pikine Guédiawaye par ailleurs coordonnateur des IA, du président de l’association des parents d’élèves du lycée, le ministre de la formation professionnelle de l’apprentissage et de l’insertion, Mariama Sarr, a noté que dans le plan de reconstruction du lycée, les travaux avancent à grands pas et son à un niveau satisfaisant. « Nous avons un sentiment de satisfaction qui se lit sur le visage de ceux que nous avons trouvés ici, ce qui constitue une motivation et un élan d’espoir sur les travaux qu’on a commencé à Limamoulaye », a déclaré la ministre.

Selon Mariama Sarr, les travaux, ne pouvaient pas commencer en détruisant tout, subitement, au risque de perdre des salles de classes, d’où la construction de 30 salles de classe pour accueillir les élèves, en attendant la fin des travaux de reconstruction du lycée. «Vous pouvez le constater : il y en a 20 qui sont presque achevées, 10 sont déjà disponibles, le reste est en cours de construction pour que les élèves puissent rejoindre ces classes ; d’ici fin janvier tous les classes seront opérationnelles », a-t-elle souligné.

Puis d’ajouter : « Là aussi on peut voir les fondations du chantier des nouveaux bâtiments ont déjà commencé, ce qui doit compter 5 bâtiments pédagogiques pour les élèves, différents du bâtiment pédagogique de R+1 qui doit abriter l’administration ». Le ministre a annoncé par ailleurs, qu’il y a un espace dédié aux élèves pour leurs activités de prédilection (restaurants, espaces culturels de loisirs ou encore des activités artistiques). Il s’agit de la maison des lycéens qui constitue une particularité du chantier de reconstruction du lycée Seydina Limamoulaye.

Sur instruction du président de la République, le MFPAI a la charge de piloter ce chantier estimé à dix milliards deux cent cinquante millions de francs (10.250.000.000 F CFA), ajoute Madame le Ministre.