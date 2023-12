Championnat du monde de handball : Le Sénégal face à la Croatie , ce vendredi

L’équipe senior féminine de handball du Sénégal qui prend part aux championnats du monde de la catégorie en Argentine (29 novembre au 17 décembre), va faire son entrée en matière, ce vendredi 1er décembre, contre la Croatie à 17h GMT.

Cette 26e édition se déroule au Danemark, en Suède et en Norvège. Les Lionnes sont logées dans le groupe A en compagnie de la Suède et la Chine. Le coup d’envoi de la compétition a été donné mercredi avec les matchs des groupes C et G qui étaient au programme de cette première journée.

Le Cameroun, vice-champion d’Afrique, est logé dans la poule B avec le Monténégro, la Hongrie et le Paraguay. L’équipe d’Angola, tenante du titre, se trouve dans la poule D, en compagnie de la France, de la Slovaquie et de l’Islande.

Le Congo, troisième des championnats d’Afrique, partage la poule H avec les Pays-Bas, la République Tchèque et l’Argentine.

Trente-deux équipes participent à la compétition. Elles sont réparties en huit poules de quatre équipes.