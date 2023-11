Coupe du monde 2026: Match de qualifications Zone/Afrique

La première journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 se poursuit ce jeudi avec huit matchs au programme mais sans Maroc-Erythrée, initialement programmé ce jour mais annulé en raison du forfait de la sélection d’Afrique de l’Est.

Deux affiches ouvriront le bal en duplex à 13h GMT. S’ensuivront cinq autres en multiplex à 16h. Puis, le huitième match se jouera en clôture à partir de 19h. L’une des deux premières rencontres en début d’après-midi opposera à Francistown le Botswana au Mozambique (14h). Un duel entre deux petits poucets dont les Mozambicains paraissent favoris, vu leur série actuelle de trois matchs sans aucun but encaissé.

Dans le même temps à Dar Es Salaam (Tanzanie), le Burundi “accueillera” la Gambie, un des outsiders du groupe avec le Gabon, derrière le favori, la Côte d’Ivoire. À 17h, l’Algérie et son revenant Adam Ounas recevront à Alger la Somalie (compte rendu à suivre sur Afrik-Foot). Face à des Ocean Stars qui restent sur quatre sorties sans victoire dont trois défaites de rang, les Fennecs entendent prolonger leur série de huit matches sans défaite et continuer d’engranger de la confiance avant la CAN.

L’Egypte et sa star Mohamed Salah pourraient se rendre la tâche facile face à Djibouti, classé 189e nation FIFA et pas réputé pour sa défense de fer. Le Gabon défiera au même horaire le Kenya. Sans Aubameyang, mais avec Mario Lemina, Denis Bouanga, et Aaron Apidangoyé, tous les quatre forfaits de dernière minute en octobre, les Panthères auront à cœur d’empocher leurs trois premiers points face un adversaire a priori à leur portée (102e nation FIFA).

Le Nigeria visera lui aussi la victoire à Uyo contre le modeste Lesotho, 153e nation FIFA et dernier de son groupe des éliminatoires pour la CAN (17h). L’objectif est clair : faire le plein de confiance en vue de la CAN, et ce, malgré les absences d’Osimhen et Ndidi blessés, et de Chukwueze laissé au repos. À Benghazi (Libye), le Togo part avec un avantage psychologique dans l’opposition des petits poucets le mettant aux prises avec le Soudan de Kwesi Appiah. Restant sur quatre matches sans défaite dont trois victoires de rang, y compris le succès renversant 3-2 contre le Cap-Vert en septembre, les Éperviers chercheront à poursuivre leur dynamique devant des Crocodiles du Nil, pas franchement à leurs aises sur leurs récentes sorties (trois défaites).

Enfin, en soirée, l’Angola se frottera au Cap-Vert à Praia (20h) dans un derby lusophone. Une rencontre indécise, au regard de la méforme des deux équipes malgré leur qualification pour la CAN. En effet, les Angolais n’ont plus gagné depuis quatre matchs, tandis que les Cap-Verdiens ont eux enchainé un troisième revers le mois dernier. L’occasion de rectifier le tir et se rassurer avant la CAN.

Le programme du jeudi 16 novembre

13:00 : Botswana-Mozambique (Groupe G)

13:00 : Burundi-Gambie (Groupe F)

16:00 : Algérie-Somalie (Groupe G)

16:00 : Egypte-Djibouti (Groupe A)

16:00 : Gabon-Kenya (Groupe F)

16:00 : Nigéria-Lesotho (Groupe C)

16:00 : Soudan-Togo (Groupe B)

19:00 : Cap-Vert-Angola (Groupe D)