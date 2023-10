Candidat à la Présidentielle 2024: Mouhamadou Madana Kane axe son programme sur les jeunes

La liste des candidats à la Présidentielle de 2024 ne cesse de s’allonger. Mouhamadou Madana Kane a déclaré sa candidature à la Présidentielle de février 2024. Il axe son programme sur les jeunes pour faire face à l’émigration clandestine.

En perspective de l’élection présidentielle de février prochain, les candidats continuent à se signaler. L’ancien directeur général de la Banque islamique du Sénégal a déclaré sa candidature. Selon le Président de Fundu Leneen, Mouhamadou Madana Kane, la start-up Dundou Leneen est un terme anglais qui veut dire recommencer. « On s’est dit qu’il faut recommencer la politique, on n’en a jamais fait mais avec des gens de bonne volonté compétents qui croient que le Sénégal peut émerger et changer de visage à tout point de vue. Nous recherchons un Sénégal où l’homme est au centre et vit dans la vision que nous portons », dit-il.

Et de poursuivre : »Nous voulons que les gens vivent vers le renouveau. Je vis au quotidien la douleur des sénégalais, les jeunes sont entrain de partir et ce sont des compétences que nous perdons. L’espoir est aux jeunes. Nous voulons la satisfaction de tous les sénégalais et les jeunes y jouent un rôle important ». Ainsi, l’axe 3 de son programme est consacré aux jeunes qui font 75% de la population d’avoir à nouveau espoir. » Il faut qu’ils croient à nouveau à leur pays pour qu’il se développe. Il ne s’agit pas de déconstruire tout ce qui a été fait car nous ne sommes pas nihiliste pour dire ceux qui sont passés n’ont rien fait. Les Présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall ont fait des choses mais il ya des choses qu’ils n’ont pas fait. Ce que ces trois Présidents n’ont pas fait c’est que l’homme soit au centre de l’action publique », soutient-il. Il indique qu’aujourd’hui, les denrées alimentaires flambent et les sénégalais ont des difficultés à régler leurs problèmes. « Ils n’ont pas accès à l’électricité dans certaines contrées du pays, à l’eau. S’ils ont besoin de se soigner,on leur demande des cautionà payer, la bonne éducation pour se connecter au monde du travail. C’est l’entreprise qui crée de l’emploi et a des exigences et malheureusement les gens n’ont pas cette formation pour être attractifs à l’emploi. Il faut refaire tout cela pour bâtir ce qui a été fait et permettre au Sénégal de franchir un autre cap où les gens regagnent de l’espoir », juge-t-il.

Sur le nombre important de candidat déclaré, Mouhamadou Madana Kane estime que c’est une preuve de vitalité. « Il ya beaucoup de gens qui sont des technocrates qui ont une valeur pour leur pays. Les sénégalais doivent aller chercher le parcours des candidats, il est évident que tout le monde ne peut pas passer le cap des parrainages. Il faudra éplucher les profils et les dossiers des candidats pour en savoir plus », martèle-t-il . Il tient à préciser que la coalition Dundu n’est pas du pouvoir, ni de l’opposition. « Nous sommes une position médiane centriste. Nous allons prendre ce qui est bien chez le pouvoir et chez l’opposition. Il faut qu’on s’unisse et éviter les querelles pouvoir et opposition », suggère-t-il . Sur le sentiment anti-français, Mouhamadou Madana Kane estime que si on négocie bien les contrats, on peut y faire face. « Ce sont les populations vulnérables qui ont ce sentiment, dit-il.

En ce qui concerne les arrestations, ce candidat à la présidentielle indique que chacun a sa position. « Je préfère ne pas me prononcer sur ces questions dont je n’ai pas la teneur », dit-il.