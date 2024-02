CAN : les TAB envoient le Nigeria en finale !

Le Nigeria est qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, et ce pour la première fois depuis son sacre en 2013 ! Au bout du suspense, les joueurs de José Peseiro sont venus à bout de l’Afrique du Sud (1-1, 4-2 tab).

Les Nigérians, maladroits et hésitants avec le ballon, ont livré 45 premières minutes très décevantes. Il a fallu attendre la 37e minute pour assister au premier tir cadré des Super Eagles sur une tentative d’Iwobi. De leur côté, les Bafana Bafana ont eu des occasions de marquer sur des frappes de Sithole, Tau et Makgopa, mais le gardien Nwabali a été vigilant pour préserver sa cage inviolée durant le premier acte.

Les Super Eagles ont finalement débloqué la situation au retour des vestiaires, sur un penalty mal frappé, mais transformé quand même, par Troost-Ekong (67e). Et alors qu’Osimhen pensait mettre les siens à l’abri en toute fin de match, l’arbitre est revenu, grâce à la VAR, sur une faute au départ de l’action afin d’accorder un penalty aux Sud-Africains, marqué par Mokoena (90e) !

Les deux nations ne s’étant pas départagées lors des prolongations malgré l’expulsion de Kekana (115e) après consultation de la VAR, elles se sont disputées le ticket pour la finale aux tirs au but. Mais Williams n’a pas répété son exploit de samedi (4 tirs au but arrêtés contre le Cap-Vert), et même si Aina n’a pas converti sa tentative pour le Nigeria, Mokoena et Makgopa ont failli pour l’Afrique du Sud en butant sur un très bon Nwabali !