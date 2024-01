CAN 2024: Sénégal-Cameroun, ce vendredi. Aliou Cissé : « Le Cameroun est une bête de compétition… »

Aliou Cissé a déclaré, ce jeudi, en conférence de presse, que l’équipe du Cameroun qu’il va affronter, ce vendredi, reste un adversaire très sérieux. « Le Cameroun n’est plus à présenter. C’est une grande nation. Ils ont perdu en septembre dernier face à nous mais le contexte est différent. » a laissé entendre l’entraineur des lions, Aliou Cissé.

Le Cameroun est une bête de compétition donc il ne faut pas l’enterrer très tôt. Demain, ce sera un autre style de match, mais on l’a bien préparé », a dit le sélectionneur des Lions du Sénégal, lors de la conférence de presse d’avant-match comptant pour la 2e journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. « Pas une question de revanche, nous ne sommes pas dans ça. On n’a pas cet esprit de revanche », a précisé le technicien sénégalais, indiquant qu’il y a néanmoins beaucoup d’exigence.

Des experts en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Sénégal Cameroun, comptant pour le groupe C de la CAN 2024, ce vendredi à 18h. Deux des favoris de la CAN 2024 s’opposent dans ce choc du groupe C. Le Sénégal, tenant du titre et vainqueur de son premier match, et le Cameroun, vainqueur en 2017 et accroché en ouverture. Dos experts football voient une victoire du Sénégal qui va confirmer son bon début de CAN.

Placé dans un groupe avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie, le Sénégal a battu cette dernière 3-0 lors de son premier match, grâce à des buts de Pape Gueye et un doublé de Lamine Camara. Le Sénégal est en position de force pour se qualifier dès le premier tour, et pourrait sceller l’affaire dès ce deuxième match contre le Cameroun.

400 billets disponibles pour 2000 supporters sénégalais

Dans un entretien accordé à Source A de ce mercredi 17 janvier, le Directeur de l’administration générale et de l’équipement (Dage) du ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang prédit le pire pour la prochaine sortie de Lamine Camara et ses coéquipiers. Ce sera après demain vendredi, 19 janvier, face aux Lions indomptables du Cameroun, pour le compte de la 2ème journée dans la poule C. « Pour le moment, on n’a que 400 billets disponibles », révèle-t-il.

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) au banc des accusés. En effet, explique le collaborateur du ministre de tutelle Lat Diop : « La CAF ne traite pas avec le ministère des Sports. Les commandes de billets, le ministère ne peut pas le faire. C’est une compétence de la (FSF). » Selon lui, « celle-ci a tardé à confirmer les billets au niveau de la CAF. » Ce qui nous a valu cette situation, poursuit-il, indiquant qu’on a « un quota de 650 billets et les supporters sénégalais sont plus de 2000. »