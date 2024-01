CAN 2024 : Le Maroc, place au réalisme face à l’Afrique du Sud

Annoncé comme le favori de la compétition, le Maroc va devoir se montrer plus tranchant et décisif pour passer l’obstacle de l’Afrique du Sud, mardi à Abidjan, en huitièmes de finale de la CAN-2024.

Auréolé de sa demi-finale au Mondial-2022, le Maroc est arrivé dans le costume du favori de cette CAN 2024. Un pronostic confirmé par son parcours au 1er tour de la compétition, contrairement à d’autres grosses équipes, comme la Côte d’Ivoire (revenue de loin) ou l’Algérie (éliminée), pour ne citer qu’elles.

Les Lions de l’Atlas ont, en effet, terminé premiers du groupe F après une victoire convaincante face à la Tanzanie , suivie d’un match nul concédé face à la RD Congo , avant de se reprendre face à la Zambie . Mais après les six premiers matches des huitièmes de finale, le Maroc commence à se trouver bien seul parmi les favoris encore en lice, surtout après la sortie cruelle du champion en titre sénégalais. Il lui faudra confirmer, mardi 30 janvier à San Pedro, contre l’Afrique du Sud, une équipe efficace à défaut d’être brillante.

Le sélectionneur marocain Walid Regragui se méfie en conférence de presse : « C’est un match à élimination directe. C’est un changement de compétition. On n’a pas droit à l’erreur. Jusque-là, ce qu’on fait c’est bien mais on veut faire mieux. On a beaucoup de respect pour l’Afrique du Sud. »

« Pas de ‘tiki-taka’, pas de ‘on a fait le beau jeu' »

Jusque-là, en effet, le Maroc a montré un jeu solide et percutant, avec une tactique bien en place et un respect de l’adversaire indéniable. Mais parfois trop. Bien jouer, c’est bien, maintenant il faut marquer, et gagner. Une évidence que les hommes de Walid Regragui ont parfois du mal à retranscrire sur le terrain.

Le métronome de cette équipe, Azzedine Ounahi, en est bien conscient : il ne veut plus entendre dire que le Maroc est « le Brésil de l’Afrique », qui peut se contenter du « beau jeu ». Il se rappelle notamment d’un match amical contre la Côte d’Ivoire en octobre dernier : « C’est ça le problème, on (y) part en se disant qu’on était le Brésil de l’Afrique, on a fait 1-1 et on a été vraiment nuls ! » D’autant que les Lions de l’Atlas pouvaient se targuer d’une victoire de prestige, plus tôt dans l’année, contre la Seleçao (2-1). « Il n’y a pas de ‘tiki-taka’, pas de ‘on a fait le beau jeu’, il faut gagner, jouer chaque match à 100%. L’objectif de tout le monde c’est de ramener la CAN », rappelait Azzedine Ounahi à l’AFP avant la compétition.

« Après ce qu’on a fait en Coupe du monde, tout le pays attend qu’on fasse une grosse CAN », admet-il encore. « Mais si tu finis demi-finaliste de la Coupe du monde, ça ne veut pas dire que tu vas gagner la CAN. (…) Ce ne sont pas les mêmes matches, pas les mêmes terrains, pas le même climat et pas le même football. »