Jean Louis Gasset, head coach of Cote dIvoire is interviewed during the post match press conference after 2023 Africa Cup of Nations match between Equatorial Guinea and Cote dIvoire at Alassane Ouattara Stadium in Abidjan, Cote dIvoire on 22 January 2024 - Photo by Icon Sport

CAN 2024 : Jean Louis Gasset a démissionné de son poste de sélectionneur Après la déculottée reçue par les Éléphants face à à la Guinée Équatoriale (4-0) qui compromet les chances de qualifications au tour suivant du pays organisateur, Jean-Louis Gasset, avait présenté le soir-même sa démission à Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). La défaite de trop. L’avenir de Jean-Louis Gasset à la tête de la sélection de C ote d’Ivoire s’est scellé ce mercredi. Fragilisé par la déroute face à la Guinée équatoriale (4-0) lundi dans cette Coupe d’Afrique des nations, le technicien français s’est vu signifier selon nos informations la fin de sa mission par le président de la fédération ivoirienne Yacine Idriss Diallo. Ce dernier a acté son renvoi avant même de savoir si le pays organisateur poursuit ou pas sa route dans sa Coupe d’Afrique des nations. Et selon toujours les informations de média panafricaniste, elle a été acceptée le lendemain par le Premier ministre, en charge des Sports, Robert Beugré Mambé. Alors que la Coupe d’Afrique des nations a débuté en Côte d’Ivoire le 13 janvier, Jean-Louis Gasset, a été critiqué pour certains de ses choix tactiques. Le technicien français sera remplacé par un trio d’entraîneurs : les anciens internationaux ivoiriens Émerse Faé, Alain Gouaméné (ex-gardien de but des Éléphants) et Guy Demel. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn