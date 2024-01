CAN 2024: Face au Cameroun ce vendredi, le Sénégal veut confirmer sa suprématie

L’effervescence monte alors que le Sénégal et le Cameroun se préparent à s’affronter pour la deuxième journée de la phase de poules de la CAN 2024. C’est un match qui promet, mettant aux prises deux géants du football africain.

Ce soir, les Lions de la Teranga rencontrent les Lions Indomptables dans un match qui devrait ressembler sur certains points à celui qu’ils se sont livrés en amical le 16 octobre 2023, avec à la clé une victoire sénégalaise. L’équipe sénégalaise qui a démarré le tournoi sur une victoire devrait reconduire le même dispositif que pour son premier match avec un système 3-4-3 car tout résultat autre qu’une victoire mettrait les camerounais dans une fâcheuse position.

Les camerounais vont devoir sortir et vont forcément s’exposer aux contres sénégalais. Les relances sautant le milieu vont pouvoir créer des occasions pour nos rapides attaquants. Ces derniers devront cependant améliorer leur efficacité. Habib Diallo, Sadio et Ismaila ne nous rassurent guère pour le moment. Ce match sera important pour le jeune joueur sénégalais Lamine Camara qui a profité du dernier match des Lions pour convaincre les sénégalais sur son immense potentiel et son culot (le tir sans contrôle contre la Gambie est à loger dans le top des buts tout comme le lob de 58 mètres lors de Monaco vs. Metz). Il doit garder les pieds sur terre, continuer à jouer collectif et laisser le rôle de star à des joueurs comme Sadio.

Des absences sont néanmoins à noter : Christopher Wooh et Vincent Aboubakar ne fouleront pas la pelouse pour le Cameroun, tandis que Moussa Niakhaté est attendu pour renforcer le Sénégal après avoir surmonté un coup dur lors du dernier match. Une rencontre à enjeux où les équipes devront faire sans certains de leurs éléments clés.