CAN 2024: Eliminé au premier tour, le Ghana limoge son sélectionneur, Chris Hughton

L’espoir était mince, mais il existait encore, après le match nul improbable concédé par le Ghana face au Mozambique, lundi soir dans le temps additionnel. Il s’est envolé lors de la victoire rocambolesque du Cameroun contre la Gambie, mardi soir, également dans le temps additionnel. Sans même attendre les résultats des autres groupes, le Ghana est d’ores et déjà éliminé de la CAN. Aprés cette défaite, la Fédération ghanéenne de football a annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, le limogeage de Chris Hughton, le sélectionneur, après l’élimination des Black Stars à la Coupe d’Afrique des nations.

L’élimination des Black Stars dès le premier tour comme en 2022 ne passe pas dans les rangs du quadruple champion d’Afrique. Eliminé dès le premier tour de cette Can 2023 comme ce fut le cas lors de la précédente édition.

La Fédération ghanéenne de football (GFA) n’a pas perdu de temps pour prendre une décision prévisible au vu de l’échec d’une équipe qui avait sa qualification en main à la 90ème minute de son dernier match de poules contre le Mozambique. «La Fédération ghanéenne de football (GFA) souhaite annoncer que Chris Hughton a été démis de ses fonctions d’entraîneur-chef de l’équipe nationale senior avec effet immédiat.

Le conseil exécutif a également pris la décision de dissoudre l’équipe technique des Black Stars. La Fédération ghanéenne de football fournira dans les prochains jours une feuille de route sur l’orientation future des Black Stars», a fait savoir la Fédération Ghanéenne de Football dans un communiqué publié ce mardi soir.

Nommé en février 2023 et déjà sur la sellette avant cette Can, Chris Hughton quitte le banc du Ghana où il n’a jamais su convaincre avec un bilan peu flatteur de seulement 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites en 8 matchs.

C’est la deuxième édition consécutive de la CAN qui voit le Ghana éliminé dès le premier tour, du jamais vu dans l’histoire de la sélection quatre fois championne d’Afrique, qui a connu quelques accidents mais jamais deux de suite. Il y a peu, les Black Stars étaient même une référence sur le continent, six fois dans le dernier carré entre 2008 et 2017.