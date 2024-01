CAN 2024: A la découverte des 6 stades retenus dans 5 villes

La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations a démarrée ce 13 janvier et va se poursuivre jusqu’au au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Pour un bon déroulement de la compétition, des stades ont été construite pour l’occasion. Allons à la découverte de ces merveilles de la côte d’ivoire.

Le pays de la cote d’ivoire a construit cinq (05) stades pour les besoins de la CAN 2023. Ils sont installés dans des villes différents.

Les cinq (05) stades sont :

– Abidjan, Capitale économique de la Côte d’Ivoire, surnommée La Perle des Lagunes, est une ville cosmopolite de près de six (6) millions d’habitants. Abidjan, poumon économique du pays

– Bouaké, la ville appelée CEDEAO, Bouaké est située au centre du pays à 350 km de la capitale économique et à 100 km de Yamoussoukro, capitale politique. Avec une population de plus de 600 000 habitants, elle est la deuxième ville du pays, et la troisième au plan économique.

– Korhogo, la ville du Poro du nom d’une tradition d’une ethnie locale – les Sénoufo, Korhogo est la capitale de la région des Savanes. Située respectivement à 207km du Mali et 242 km du Burkina Faso, elle a une population estimée à environ 300 000 habitants.

– San – Pédro, Ville balnéaire Située dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire à 350 km d’Abidjan, San Pédro est une ville balnéaire et touristique d’un peu plus de 265 000 habitants. Elle possède le deuxième port du pays et le premier port d’exportation de cacao au monde.

– Yamoussoukro, Capitale politique et administrative. Elle est située à 240 km au nord d’Abidjan, et compte une population estimée à plus de 260 000 habitants