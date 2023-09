CAN 2023:Calendrier, dates et tirage au sort en Côte d’Ivoire

Le Sénégal, champion en titre, peut compter sur une grande puissance de feu grâce à Sadio Mané, l’attaquant d’Al-Nassr, et Nicolas Jackson, nouvelle recrue de Chelsea, tandis que l’Égypte, l’équipe la plus titrée de l’histoire de l’Afrique avec sept titres, est dirigée par le capitaine Mohamed Salah, de Liverpool.

Quand aura lieu la CAN 2023 ?

Le match d’ouverture opposera le pays hôte, surnommé les Éléphants, à l’un des adversaires du groupe A. Les deux premières équipes et les quatre meilleures équipes du groupe A se rencontreront à l’occasion d’un match d’ouverture. Les deux premières équipes et les quatre meilleurs troisièmes des six groupes initiaux se qualifieront pour les huitièmes de finale, suivis des quarts de finale, des demi-finales, d’un match pour la troisième place et de la finale. Le stade Alassane Ouattara de la capitale ivoirienne Abidjan accueillera la finale le 11 février.

Cette Coupe des Nations réunira 24 nations pour la troisième fois, après l’élargissement de la compétition en 2019. Bien que la Côte d’Ivoire soit le pays organisateur, elle a tout de même participé aux qualifications, terminant deuxième derrière la Zambie dans le groupe H. Ces deux nations sont rejointes par 22 autres équipes qui ont également terminé dans les deux premiers de leurs groupes de qualification finaux.

Toutes les équipes participantes ont pris part à au moins un des deux derniers tournois, à l’exception de la Zambie, championne en 2012, qui participe pour la première fois depuis 2015, et du Mozambique, qui participe pour la cinquième fois et pour la première fois depuis 2010. Le tirage au sort de le CAN aura lieu à Abidjan le 12 octobre à 19h00 GMT.