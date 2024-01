CAN-2023 : Le Mozambique tient en échec l’Egypte.

Le malheureux finaliste de la précédente CAN n’a pas réussi son entrée dans la compétition en faisant nul (2-2) face au Mozambique en comptant pour la première journée du groupe B. L’Égypte perd ainsi 2 points avant le choc de la 2ème journée face au Ghana le (18 janvier) prochain.

Pour son entrée en lice dans la Can 2023, l’Egypte a été tenue en échec par le Mozambique. Les pharaons n’ont fait mieux qu’un nul face la Mozambique (2-2) ce dimanche.

Les camarades de Mo Salah avaient bien débuté en inscrivant le premier but de la rencontre seulement à la deuxième minute grâce à une réalisation de Mostafa Mohamed. Seulement, ils seront rattrapés par les Mambas à la 55e minute du match avec un but de Witi avant que Clésio Bauque ne double la mise.

Après le but de Bauqu, Reinildo et ses coéquipiers ont réussi à contrôler le jeu jusqu’à la fin du temps réglementaire. C’est dans les arrêts de jeu que Mohamed Salah sauve les siens du pire en égalisant sur un penalty bien transformé (2-2, 97+7). C’est le score final de la rencontre entre les protégés de Rui Victoria et ceux de Chiquinho Condé.