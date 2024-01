CAN 2023 : La Guinée n’a jamais perdu devant le Cameroun depuis plus de 10 ans

Les Lions Indomptables et le Syli National de Guinée s’affrontent cet après-midi en match comptant pour la première journée de la CAN du groupe C. Les protégés de Rigobert Song vont tenter de renouer avec la victoire face à ceux de Kaba Diawara, car le dernier succès du Cameroun contre la Guinée, c’était en 2012.

Si les 2 favoris du groupe C sont le Sénégal et le Cameroun, Kaba Diawara et ses poulains peuvent jouer les trouble-fêtes du groupe et tout peut même commencer cet après-midi face aux Lions Indomptables. Le match d’aujourd’hui entre les champions d’Afrique 2017 et le Syli National promet des étincelles, car les deux nations se connaissent bien. En tout cas, la Guinée n’a jamais été un adversaire facile pour le Cameroun. La preuve, sur les 4 dernières confrontations entre ces deux pays, la Guinée a enregistré deux victoires, un match nul et une défaite contre le Cameroun.

La dernière victoire du Cameroun face à la Guinée, c’était 2012

Les camerounais ont perdu leurs 2 dernières sorties contre la Guinée. C’est pour cela que les champions d’Afrique 2017 vont faire pour gagner et entrer du bon pied dans cette 34ème de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Le Cameroun n’a plus gagné la Guinée depuis plus de 10 ans. La dernière fois que le Syli National a perdu (2-1) face aux Indomptables c’était les 26 mai 2012 en match amical. Choupo-Moting était le double buteur des Camerounais contre un but d’Ibrahima Diallo.