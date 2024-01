CAN 2023: Didier Drogba « Il n’est jamais facile de jouer contre le Sénégal»

Tenant du titre et favori à sa propre succession, le Sénégal va croiser le fer avec la Côte d’Ivoire, qui est miraculée. Didier Drogba avertit ses jeunes compatriotes des Eléphants de Côte d’Ivoire en direction du match de 1/8e de finales de la CAN qui les oppose aux Sénégalais, lundi prochain, le 29 janvier.

Le Sénégal sera opposé à la Côte d’Ivoire, véritable miraculée, tandis que l’Égypte affrontera la République démocratique du Congo. « Les sénégalais arrivent avec beaucoup de certitude. D’autant plus qu’ils sont tenants du titre », a résumé Didier Drogba. « Leurs premiers matchs, les ont permis de montrer au continent que ce sont eux les champions en titre. Donc ils arrivent avec beaucoup d’assurance. Ils ont la chance d’avoir les onze de départ voire un plus de joueurs qui sont quasiment titulaires dans leurs clubs respectifs. Ça aide au niveau de la confiance. Et d’avoir un coach un peu serein qu’Aliou Cissé ça contribue aussi aux résultats », résume l’ancien joueur de Chelsea.