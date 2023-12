CAF Awards 2023 : Le jeune joueur de l’année ,Amara Diouf parmi les finalistes

Amara Diouf, un jeune Sénégalais figure parmi les finalistes pour le prix du jeune joueur de l’année. Dans cette catégorie, deux joueurs sénégalais sont en lice pour remporter le prix du « meilleur jeune joueur » dans le cadre des CAF Awards 2023.

Les CAF Awards 2023, la cérémonie récompensant les plus grands acteurs du football africain de l’année, se dérouleront lundi 11 décembre à Marrakech (Maroc). Ce jeudi 7 décembre, la liste des trois finalistes pour le prix du «Young player of the year (jeune joueur de l’année)», remis dans le cadre des CAF Awards 2023.

Sans surprise, les pays les mieux représentés parmi les nominés sont le Maroc et l’Afrique du Sud, deux nations qui dominent conjointement le football africain de clubs.

Lamine Camara, champion d’Afrique avec les U20 du Sénégal et également vainqueur du CHAN (Championnat d’Afrique des Nations) et en compétition avec Amara Diouf, vainqueur de la CAN U17 avec le Sénégal. Abde Ezzalzouli, champion d’Afrique avec les Lionceaux de l’Atlas U23 et le troisième joueur sur la liste des nominés pour ce trophée

Pour rappel, la cérémonie des CAF Awards 2023 se tiendra le 11 décembre à Marrakech, comme l’a précédemment annoncé la Confédération africaine de football. Les résultats finaux seront connus lundi 11 décembre, lors de la cérémonie qui se déroulera à Marrakech (Maroc).

Prix du joueur de l’année

Mohamed Salah (Liverpool et Égypte), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain et Maroc), Victor Osimhen (Naples et Nigeria)

Prix de la joueuse de l’année

Asisat Oshoala (FC Barcelone et Nigeria), Thembi Kgatlana (Racing Louisville et Afrique du Sud), Barbra Banda (Shanghai Shengli et Zambie)

Prix de l’équipe nationale masculine de l’année

Maroc; Sénégal; Gambie

Prix de l’équipe nationale féminine de l’année

Maroc, Nigeria, Afrique du Sud

Prix du jeune joueur de l’année

Abdessamad Ezzalzouli (Betis Séville et Maroc), Lamine Camara (FC Metz et Sénégal), Amara Diouf (FC Metz et Sénégal)

Prix de la jeune joueuse de l’année

Comfort Yeboah (Ampem Darkoa et Ghana), Nesryne El Chad (Lille OSC et Maroc), Deborah Abiodun (Pittsburgh Panthers et Nigeria)

Prix du gardien de l’année

André Onana (Manchester United et Cameroun), Mohamed El Shenawy (Al Ahly SC et Égypte), Yassine Bounou (Al-Hilal FC et Maroc)

Prix de la gardienne de l’année

Khadija Er-Rmichi (AS Far et Maroc), Chiamaka Nnadozie (Paris FC et Nigeria), Andile Dlamini (Mamelodi Sundowns et Afrique du Sud)

Prix du club masculin de l’année

Al Ahly SC, Wydad AC, Mamelodi Sundowns

Prix du club féminin de l’année

AS Far, Sporting Casablanca, Mamelodi Sundowns

Prix de l’entraîneur d’équipe masculine de l’année

Abdelhak Benchikha (USM Alger et Simba SC), Walid Regragui (Maroc), Aliou Cissé (Sénégal)