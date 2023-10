Bordeaux: «Ni Shenaya ni abaya» ,des tags haineux retrouvés sur le lycée d’élèves menacées d’expulsion

La pétition jointe au recours contre l’OQTF

Dans la pétition pour suspendre cette OQTF, qui avoisine les 35.000 signatures, Shenaya rappelle en effet les griefs qui lui sont reprochés. Elle serait «démunie de toute attache privée ou familiale proche et stable en France» et ne produirait «aucun document établissant son insertion durable dans la société française». Des affirmations fortement contestées par la jeune femme et ses proches. Clément Vauchelles, professeur de français à Magendie, s’insurge contre «ce discours incohérent de la préfecture disant que nos élèves ne sont pas intégrées dans l’établissement». «Le seul reproche fait à Shenaya et Ana-Maria c’est leur situation administrative», abonde le député Loïc Prud’homme, «car elles n’ont commis aucun crime ni délit»

Touchées par cet élan de solidarité mais accablées par certaines réactions, Shenaya et Ana-Maria n’ont pas souhaité prendre la parole ce lundi. «Elles avaient prévu de parler mais elles ne le sentent plus trop», explique Naoki, lycéen et militant du collectif étudiant Le poing levé. Au-delà de la diffusion de la pétition, l’enjeu de la mobilisation est également de montrer «un soutien au quotidien» aux deux jeunes femmes, insiste Clément Vauchelles. «La pétition a été très majoritairement signée par les professeurs du lycée», explique le professeur, et sera «jointe au dossier de l’avocat pour le recours de Shenaya et le réexamen du dossier d’Ana-Maria». Une réponse devrait être apportée dans les deux mois. «Et si besoin de remobilisation en cas de résultats négatifs, nous serons là», annonce déjà l’enseignant.