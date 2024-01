Bombardements incessants à Gaza : Un bilan effroyable dans l’enclave

De nouvelles frappes israéliennes nocturnes ont fait 93 morts dans la bande de Gaza, où Israël a intensifié ses opérations, a déclaré jeudi 18 janvier, le mouvement islamiste palestinien Hamas qui contrôle le territoire. Dans l’enclave, « la situation est plus que catastrophique, on ne trouve pas les adjectifs pour la qualifier », décrit Helena Ranchal, directrice des opérations internationales de Médecins du Monde.

L’armée israélienne a intensifié ses frappes meurtrières contre le sud de la bande de Gaza au quatrième mois de sa guerre contre le Hamas. Selon des témoins palestiniens, des bombardements israéliens intensifs ont ciblé un secteur proche de l’hôpital Nasser à Khan Younès. On fait le point sur les actualités qui ont marqué la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 janvier 2024. Selon des témoins palestiniens, des bombardements israéliens intensifs ont ciblé un secteur proche de l’hôpital Nasser à Khan Younès où se cachent, selon Israël, des responsables du Hamas.

Évoquant « la plus difficile et la plus intense nuit » de bombardements israéliens à Khan Younès depuis le début de la guerre, le Hamas a annoncé la mort d’au moins 81 Palestiniens dans cette ville où se concentrent les combats et ailleurs dans la bande de Gaza.

Les médicaments destinés aux otages sont entrés à Gaza

Des médicaments destinés aux otages enlevés en Israël le 7 octobre lors de l’attaque du Hamas palestinien ont été acheminés à Gaza mercredi, a annoncé le médiateur qatari.

« Au cours des dernières heures, des médicaments et de l’aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza, en application de l’accord annoncé (mardi) » au profit des civils palestiniens et des otages, a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, sur X, anciennement Twitter.