Benno Bokk Yakaar : Le serment de fidélité de loyauté d’Amadou Bâ

Le Premier Ministre Amadou Bâ a pris des engagements forts. Dans une déclaration rendue publique hier, il a, dans un acte unilatéral aux allures de profession de foi, pris un certain nombre d’engagements à l’endroit de ses alliés de Benno bokk yakaar et partisans, de ses frères de l’Alliance pour la République.

Ainsi, il a promis de poursuivre les efforts dans le cadre de la réalisation du PSE, de la sécurisation de la paix et de lutte contre les forces occultes, de poursuivre l’esprit du ‘’gagner ensemble et du gouverner ensemble’’, de renforcer le pacte de stabilité social dans le cadre du dialogue national, etc.

Un vaste programme décliné en sept points. Et dont l’objectif principal est jugement de convaincre les réticents de la majorité et de son parti l’Alliance pour la République, de réintégrer le groupe et d’y rester. Il s’agit de mettre les habits d’un rassembleur afin de dire à tous ces indécis qu’il n’est pas un homme de clan mais de consensus.

Mieux, sans le dire ouvertement, il a promis de se mettre sur les pas de son mentor Macky et de ne jamais dévier de la ligne tracée jusqu’ici. Il s’agit d’une forme de serment de fidélité et de loyauté. Un gage d’unité et de rassemblement. Une garantie de respect de ‘’l’affectio politatis’’ qui lie tous les membres de Benno.

Amadou va-t-il pouvoir convaincre ? Rien n’est moins sûr car en politique, malheureusement, les engagements ne sont pas toujours respectés même si tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne. Ainsi, ceux qui sont assez sceptiques pour se démarquer publiquement sont manifestement visés. Car ces derniers avaient besoin de garanties pour rester. Maintenant qu’Amadou a pris des engagements, il lui reste de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ses derniers soient respectés.

Et pour ce faire, il compte sur ce comité de suivi du dialogue national, une sorte d’Assemblée-bis dont le but sera d’éviter que les nouvelles autorités ne dévient des engagements ainsi pris. Reste maintenant ce qu’en pensent les autres.

Assane Samb