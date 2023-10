Benno Bokk Yakaar: Des responsables suspendent leurs activités

Le vent du mécontentement souffle au sein de l’Alliance Pour la République (APR) et de la coalition “Benno Bokk Yakaar” (BBY), avec le Dr. Alioune Diouf annonçant la suspension de toutes ses activités politiques relatives aux deux entités. Cet acte marque un tournant notable, puisque le Docteur Diouf a été un pilier dans le soutien du Président Macky Sall et de ses initiatives depuis 2010, notamment dans la commune de Kaolack.

Dans sa déclaration poignante, il exprime : « Chers amis, chers camarades ! Je voudrais vous informer […] de suspendre toutes mes activités politiques au sein de l’APR et de la Coalition BBY. » L’annonce intervient après une longue période de dévouement et de soutien à la cause de l’APR, non sans avoir exprimé un sentiment de dédain et de manque de reconnaissance des dirigeants du parti envers ses efforts.

Dr. Diouf n’a pas ménagé ses mots pour exprimer sa déception. Il met en avant sa loyauté et son engagement envers l’APR et le Président Sall, en évoquant sa participation active dans diverses conquêtes électorales et dans l’évolution de la coalition BBY dans la région de Kaolack. Il souligne également la performance électorale de la zone de Médina Mbaba, Médina Baye, réitérant le succès constant des élections en faveur de la coalition BBY.

L’initiative du Mouvement Nouveau pour le Développement Social (MNPDS), conçue et menée par Dr. Diouf et son équipe, a également été mise en avant, soulignant leur implication dans divers domaines sociaux notamment dans la santé, l’éducation et l’économie, le tout en appui aux populations, et particulièrement aux jeunes et femmes de leur communauté, en alignement avec les préconisations du Président Sall.

Nonobstant ces efforts, le manque de « considération et de reconnaissance » de la haute direction du parti est cité comme le catalyseur de cette décision abrupte de suspendre toutes activités au sein de l’APR et de la coalition BBY. « Nous revendiquons notre apport déterminant à toutes les victoires de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack ! » s’est exclamé Dr. Diouf.