Bamako: Une cérémonie marque la fin de 10 ans de présence de la MINUSMA qui s’achèvera le 31 décembre

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a organisé lundi une cérémonie solennelle dans la capitale Bamako pour marquer son départ du Mali après une décennie de présence dans le pays.

A ce jour, la MINUSMA a fermé 10 bases, dont son camp de Mopti, qui a été transféré vendredi aux autorités maliennes. Au total, 10.754 membres du personnel de maintien de la paix sur 13.871 ont désormais quitté le Mali et le reste le fera d’ici fin décembre, à l’exception de ceux impliqués dans le processus de liquidation, qui débutera le 1er janvier 2024.

Dans les prochains jours, des remises partielles des emprises restantes de la Mission seront effectuées, avant leur transformation en sites de liquidation à partir du 1er janvier 2024. Il s’agit des camps de Bamako, de Gao et de Tombouctou.

Rôle dans la protection des civils

Lors de la cérémonie, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et Chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane, a remercié les milliers de soldats de la paix, passés et présents, qui ont servi avec courage. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien international fourni tout au long de la durée de la mission – notamment les nombreux partenaires opérationnels ainsi que les États membres qui ont fourni des troupes et des policiers au fil des ans. Il a relevé, à cet égard, l’apport des opérations Serval, Barkhane et Takuba, de l’Union européenne et de ses Missions de formation, de l’Union africaine, de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et du G5 Sahel, ainsi que celui de la Médiation internationale mise en place dans le cadre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger et conduite par l’Algérie en tant que chef de file.

Tout en reconnaissant les obstacles rencontrés par la Mission et ses limites, M. Wane a souligné certains de ses succès, notamment le soutien à l’Accord de paix et de réconciliation de 2015 et le respect du cessez-le-feu. Il a également souligné le rôle des Casques bleus dans la protection des civils contre les groupes extrémistes violents dans toute la partie nord du pays. Il a mentionné le travail de la Mission visant à faciliter le retour de l’autorité de l’État dans le centre du Mali, en réhabilitant les infrastructures pour fournir des services de base et des moyens de subsistance aux communautés, ainsi qu’en soutenant le renforcement des capacités des forces de sécurité nationales.

Hommage au sacrifice des Casques bleus

Le Secrétaire général adjoint à l’appui opérationnel, Atul Khare, était présent à la cérémonie et se trouve actuellement au Mali. Il a remercié le peuple malien pour son soutien. Il a également rendu hommage aux 311 membres du personnel de maintien de la paix qui ont donné leur vie pour la cause de la paix, dont 174 sont morts dans des actes hostiles.

Il a souligné les innovations introduites par la Mission pour s’adapter au contexte particulier dans lequel elle a opéré, ajoutant que la MINUSMA fut à plusieurs égards un véritable laboratoire pour le maintien de la paix. De même, il a mis en relief les efforts faits pour améliorer les conditions de vie des femmes Casques bleus.