PSG player Lionel Messi reacts after winning the 2021 Ballon d'Or trophy during the 65th Ballon d'Or ceremony at Theatre du Chatelet, in Paris, Monday, Nov. 29, 2021. Messi won the Ballon d'Or for seventh time. (AP Photo/Christophe Ena)

Ballon d’Or : Et de huit pour Messi L’Argentin Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or 2023, le huitième de sa carrière, record absolu. Il devance Erling Haaland et Kylian Mbappé. Et de huit ! Déjà sacré en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021, Lionel Messi a soulevé, ce lundi soir, dans l’écrin majestueux du théâtre du Châtelet à Paris, son huitième Ballon d’Or France Football, améliorant le record absolu en la matière (son dauphin et éternel rival, Cristiano Ronaldo, en détient cinq). our cette édition 2023, Messi devance le Norvégien Erling Haaland (Manchester City) et le Français Kylian Mbappé (PSG). Également vainqueur de la Ligue 1 avec le club parisien, l’Argentin se distingue surtout par son titre en Coupe du monde, acquis en décembre 2022 avec l’Albiceleste face aux Bleus de Mbappé en finale. C’est le seul trophée majeur qui manquait à l’immense carrière de la « Pulga », qui porte désormais les couleurs de l’Inter Miami, aux États-Unis, avec qu’il a déjà gagné la leagues Cup au mois d’août. Le grand huit, avant le nouveau monde ? Messi, en 2022-2023, c’est 55 matches pour 32 buts et 25 passes décisives avec Paris et Miami. Ce à quoi il faut ajouter 17 réalisations en sélection, dont 7 lors du seul Mondial au Qatar. Suffisant, selon le jury, pour faire la différence par rapport à Haaland, meilleur buteur de l’exercice et auteur d’un triplé phénoménal avec City (Ligue des champions, Premier League, Cup) et Mbappé, héros déchu du dernier Mondial, malgré son triplé en finale et sa récompense de meilleur buteur (8), devant… Messi. Les deux hommes sont d’ailleurs arrivés à la cérémonie presque en même temps, peu avant 20h30, Messi en famille et Mbappé en solo. Ce passage par Paris, pour une soirée, était particulier à plus d’un titre pour Messi, revenant dans la capitale quelques mois après avoir quitté le PSG sous les sifflets du public parisien, au terme de deux saisons (2021-2023) plus que mitigées. Le voilà qui signe un retour triomphant. J’aime ça : J’aime chargement… Partager Facebook

Twitter

LinkedIn