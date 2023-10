Ballon d’Or 2023 : Messi, Haaland, Mbappé ?

Lionel Messi est l’un des favoris du Ballon d’Or, remis lundi à Paris. Mais deux outsiders Erling Haaland et Kylian Mbappé pourraient aussi se hisser à la première place. Chez les femmes, la récompense suprême devrait encore revenir à une Espagnole : après Alexia Putellas, lauréate en 2021 et 2022 mais gravement blessée cette saison, c’est la milieu de terrain Aitana Bonmati qui devrait être l’heureuse élue.

Qui va succéder à Karim Benzema et à Alexia Putellas ? La cérémonie du Ballon d’Or 2023 se tient à Paris, lundi 30 octobre, et plusieurs noms reviennent avec insistance pour la plus prestigieuse récompense individuelle du football.

Chez les hommes, Lionel Messi semble favori pour un huitième sacre. Mais Erling Haaland qui a réalisé le triplé, dont la Ligue des champions avec son club Manchester City et Kylian Mbappé meilleur buteur du Mondial-2022 avec huit réalisations, dont un triplé en finale peuvent aussi postuler au trophée.

Chez les femmes, il semble qu’il y ait moins de suspense : sauf grande surprise, la milieu de terrain espagnole Aitana Bonmati championne du monde avec sa sélection devrait décrocher le Ballon d’Or.