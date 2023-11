Awa Diouf : « Pourquoi j’ai tué ma fille enceinte de 6 mois »

Âgée de 40 ans, Awa Diouf, habitante du village de Mbafaye, dans la commune de Réfane, a tué sa propre fille qui était enceinte de 6 mois. Les faits ont eu lieu en aout 2020. Alertés après ce meurtre, les éléments de la gendarmerie de Bambey ont découvert la dépouille de fille étendue sur le sol des toilettes, complètement nue avec des traces d’étranglement sur le coup.

Arrêtée à Mbour quelques jours plus tard et jugée devant la chambre criminelle de Diourbel, Awa Diouf a déclaré avoir suivi des ordres d’êtres surnaturels. « Je lui avait demandé de venir prendre sa douche. Elle m’a suivie dans les toilettes et je l’ai étranglée. Je n’ai fait qu’exécuter les ordres d’être surnaturels. C’est juste pour me salir qu’ils me font agir sans que je comprenne. Depuis une semaine je veux manger, mais je n’y parviens pas à cause d’eux », a-t-elle déclaré devant la barre, rapporte L’Observateur.

Des déclarations qui n’ont pas convaincu son frère et son cousin. Cependant, l’avocat de Awa Diouf a demandé la relaxe en plaidant la démence de sa cliente. Le Procureur, de son côté, n’a pas accepté cette excuse et a demandé la prison à vie pour Awa Diouf.

Selon la source, la chambre criminelle a rendu son verdict en ne suivant aucune de ces deux parties. Les juges ont en effet décidé de condamner Awa Diouf à une peine de 20 ans de prison pour le meurtre de sa fille enceinte.