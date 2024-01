Avantages et indemnités des maires et adjoints : Le Collectif des Conseillers Municipaux du Sénégal dénonce la lenteur dans la prise en charge de leurs revendications

Le Collectif des Conseillers Municipaux du Sénégal ( COCMS), un cadre d’échange, de partage, de réflexion, de proposition stratégique, de décision et d’action pour la valorisation du statut des conseillers municipaux du Sénégal a tenu une conférence de presse ce dimanche 14 janvier 2024, à la Mairie des Parcelles Assainies.

L’initiative est de dénoncer la non prise en charge de ses préoccupations par les organisations censées les représenter lors des négociations avec le Chef de l’ État relatives aux avantages et indemnités des maires et adjoints au maire.Ce cadre qui est exclusivement composé des seuls Conseillers Municipaux du Sénégal à l’exclusion des autres conseillers municipaux qui ont le statut de maire ou d’adjoints au maire regroupe 26 890 conseillers municipaux- membres répartis dans les 14 régions du pays.

Au même moment, dit-il, leurs collègues maires et adjoints au maire sont respectivement 557 et 2023.Ce constat révèle numériquement, la supériorité écrasante des conseillers municipaux du Sénégal sur leurs autres collègues qui, au lieu de faire cause commune, se livrent tout bonnement à une bataille des mots pour ne dire pas qu’ils se créent le chignon pour leurs propres intérêts selon le COCMS lors de leur face à face avec les journalistes.

En a croire le collectif, c’est pour toutes ces raisons que les conseillers municipaux du Sénégal constituent des acteurs indispensables et incontournables du dispositif de fonctionnement normal des communes du Sénégal ; le déséquilibre patent ou apparent entre l’organe exécutif local et L’organe délibérant ; les conditions de travail précaire et peu encourageantes de l’ensemble des conseillers municipaux du Sénégal ; le rôle important que les conseillers municipaux du Sénégal jouent dans le développement de leur localité ; les conseillers municipaux du Sénégal ne sont pas bien représentés ou ne sont pas du tout représentés ; enfin l’inexistence ou l’absence d’un statut valorisant des conseillers municipaux du Sénégal dans la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales ;

Dénonce la non prise en compte de ses préoccupations par les organisations censées les représenter lors des négociations avec de chef de l’État relatives aux avantages et indemnités des maires et adjoints au maire ; Manifeste sa volonté de mettre en place une entité exclusivement dédiée aux conseillers municipaux du Sénégal pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux ; Réclame la valorisation du statut de conseiller municipal et sa prise compte dans les textes législatifs et réglementaires. Demande très respectueusement au Chef de l’État de prendre très rapidement toutes les dispositions utiles et nécessaires pour corriger cette injustice que subissent les conseillers municipaux du Sénégal.

Pour rappel, le COCMS dit avoir déposé une lettre de demande d’audience depuis le 11 janvier 2024 à 11h précise au Palais de la République du Sénégal.