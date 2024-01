Authenticité du fichier électoral: Moïse Soudieck Dione craint de la légitimité  du candidat élu

Le fichier électoral est au centre des débats. Des candidats à la candidature doutent de sa fiabilité. Pour l’enseignant en droit Moïse Soudieck Dione , il est à craindre de la légitimité du candidat qui sera élu.

Selon l’enseignant chercheur Moise Soudieck Dionne, il fallait s’attendre naturellement car le processus ou le procédé du parrainage est un filtrage des candidats pour arrêter une liste définitive. Pour lui il est vrai que l’expression des ambitions présidentielles doit être canalisée certes pour une organisation du scrutin.

A ce titre, il souligne que le seul problème c’est que nombreux vont écarter sans qu’ils le sachent et ni de manière transparente. « C’est un handicap majeur car en amont il n’y a pas eu des concertations ouvertes, profondes, inclusives et de tous les acteurs parce que le parrainage a été imposé et de façon unilatérale et tout cela nous rattrape et donc ce n’est pas normal. On ne peut pas avoir des personnalités mise en difficulté comme ça et après. Cela pose un véritable problème pour notre démocratie », a-t-il ajouté.

Pour Moise Soudieck Dione, cela aura des incidences sur la légitimité, sur sincérité de l’expression de la volonté populaire et c’est un problème véritable de notre démocratie car cela va nous poursuivre. « Il est trop tard car il y a les délais mais des questions qui vont nous rattraper car le président qui sera élu de ce joutes va être en place et risque d’avoir un problème d’acceptation de l’autorité car sa légitimité sera remise en cause », peste l’enseignant.