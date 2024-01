Audience des candidats invalidés: Pr Mary Teuw Niane dit « NON »

Non à l’audience avec le président la république déclare le Professeur Mary Teuw Niane. Selon lui, la réponse du Président de la République à la demande d’audience des candidats invalidés est fort tardive.

Candidat recalé de la course à la présidentielle, Mari Teuw NIANE n’a plus goût pour la continuité du régime du président Macky SALL. Dans une note rendue publique le professeur et ancien ministre prédit une victoire éclatante de l’opposition sénégalaise et un terminus du règne de l’actuel régime.

Elle survient bien après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil Constitutionnel. C’est avant cette publication que des rectifications auraient pu être apportées sans préjudice du déroulement normal du processus électoral.

C’est pourquoi il n’y a plus rien à discuter avec le Président de la République. Je suis opposé à la rencontre avec le Président de la République et en conséquence je n’y participerai pas. Je réaffirme ma ferme opposition à tout report des élections.

La seule tâche qui incombe aujourd’hui à un homme politique soucieux de l’intérêt du peuple sénégalais, qu’il soit candidat à la candidature ou pas, est d’apporter sa contribution à la victoire dès le premier tour des forces patriotiques. En effet, la défaite du pouvoir au premier tour jettera les bases du règlement définitif de la question électorale au Sénégal. En avant pour la renaissance du Sénégal !

Prof Mary Teuw Niane

MTN 2024