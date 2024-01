Audience au Palais: Amsatou SOW SIDIBE « La rencontre entre le collectif et Macky ne me concerne pas »

Le collectif des candidats spoliés vole en éclats. Après la sortie de l’ancienne Première ministre qui refuse de rencontrer le président Macky SALL, c’est autour d’Amsatou SOW SIDIBE leader du mouvement « Car Leneen» de rejeter toute négociation avec le chef de l’Etat.

La Professeur Amsatou Sow Sidibé a décidé de ne pas participer à la réunion des candidats « spoliés » avec le Président Macky Sall ce mercredi au palais de la République. À l’instar de Mimi Touré, la leader du parti CAR LENEEN a communiqué cette décision sur le réseau social X. Plus loin, elle prévient que « peu importe ce qui y sera dit, un report n’est pas envisageable. »

«Je ne me sens aucunement impliquée dans les bisbilles en cours. La rencontre entre le collectif auquel j’appartiens et le Président Macky SALL ne me concerne pas. Peu importe ce qui y sera dit, un report n’est pas envisageable », indique-t-elle.

Ainsi pour ces candidats dont les dossiers ont été invalidés par le conseil constitutionnel, le discours n’est plus le même.