Astuce Beauté : Comment faire une bonne Skin Care routine ?

En réalité, votre peau n’a besoin que de quatre gestes essentiels : le nettoyage, l’exfoliation, l’hydratation et la protection. Le reste est possible, souvent bénéfique, parfois exagéré… mais absolument pas indispensable !

Étape 1 d’une routine beauté : nettoyer

Nettoyer sa peau, que ce soit du sébum qu’elle sécrète normalement, du maquillage ou des impuretés accumulées tout au long de la journée, est capital. Ici, on est fans du double nettoyage, une technique douce mais néanmoins efficace qui a fait ses preuves.

Le principe est simple : on utilise d’abord un nettoyant gras, de type huile ou baume, qui décolle le maquillage et/ou les impuretés sans forcer, et on fait suivre avec un nettoyant gel que l’on rince à l’eau, qui finit le travail en enlevant bien les derniers résidus. Ça prend moins de temps que ça en a l’air (deux minutes, au doigt mouillé) et c’est ultra-satisfaisant de voir le cracra de la journée se dissoudre dans une huile qu’on nettoie ensuite à grandes eaux. Parole de meuf fatiguée le soir, mais toujours hypée de se nettoyer la face en rentrant.

Étape 2 d’une routine beauté : exfolier

l’exfoliation c’est la vie. En cas de teint brouillé, texture irrégulière, boutons ou points noirs, ou encore taches, on n’a pas encore trouvé mieux. L’exfoliation (douce et régulière) est votre amie : au fur et à mesure du temps, si vous utilisez les bons produits dans les bonnes quantités, vous remarquerez un changement certain du grain et de la qualité de la peau.