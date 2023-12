Assurance automobile: Le projet de digitalisation lancé

Le projet de digitalisation des attestations d’assurance automobile a été lancé ce vendredi par l’association des assureurs du Sénégal.

Selon la présidente Oumou Niang Touré, le marché sénégalais de l’Assurance est exploité par 28 compagnies d’assurance dont 19 en dommages et 9 en vie. « Ce dispositif est complété par trois Sociétés de réassurance (dont une Société Nationale : la SENRE). Une Société d’assurance spécialisée dans la couverture des risques agricoles (CNAAS), une Société Nationale d’Assurance du Crédit et du Cautionnement (SONAC) », dit-elle. Et de poursuivre : »C’est un marché bien structuré avec des organismes particuliers de relais dont un Pool de coassurance des risques Transport Public de Voyageurs (TPV) en automobile, un Pool d’assurance des risques du pétrole et du Gaz, un Fonds de garantie Automobile, une nouvelle prévention routière, un système gratuit de constat à l’amiable des accidents de la circulation « TAXAWU LEEN ».

A l’en croire, la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 apparue au printemps 2020 a bousculé les équilibres pour la totalité des acteurs, dans tous les domaines. Confinements, restrictions, limitations de la vie sociale, fermeture des commerces dits « non essentiels », tous étaient confrontés à de nouveaux défis, de nouvelles difficultés, des situations jusqu’alors inconnues. « Pour de nombreux acteurs, il a fallu trouver des solutions nouvelles, des idées novatrices pour poursuivre son activité dans un contexte d’isolement, de télétravail généralisé. Les acteurs du secteur de l’assurance ont été particulièrement touchés par cette crise, notamment avec les fermetures d’agences et le recours massif au télétravail, jusqu’alors peu développé dans ce secteur, particulièrement en raison du besoin du contact avec la clientèle.

De nombreux acteurs de la vie économique étaient en avance en matière de digitalisation, mais les compagnies d’assurance, dans leur immense majorité, semblaient accuser un certain retard en la matière. C’est par la suite qu’ils ont fait preuve d’imagination pour continuer à offrir leurs services à leurs clients, notamment par le biais de la digitalisation de l’information », fait-elle savoir.

De son avis, les professionnels de l’assurance dans le monde se trouvent désormais confrontés au défi et à la nécessité de la transformation digitale. Celle-ci est en effet porteuse de promesses aussi bien en termes de coûts que d’efficacité. « Elle est indispensable au secteur pour répondre aux menaces de disruption des nouveaux entrants », soutient-elle. Elle renseigne que l’assurance automobile occupe une place importante dans le portefeuille des compagnies d’assurance. « Globalement, elle représente 25% du chiffre d’affaires de l’assurance dommage en 2022 juste derrière la branche maladie qui représente 27%.

La mise en œuvre de la digitalisation dès 2024 pourra changer cette tendance et améliorer les chiffres de la branche automobile », fait-elle savoir. Elle reste convaincue que cette solution digitale permettra au marché de relever les défis liés à l’amélioration de l’image des assureurs grâce à une communication multicanale avec les clients et une transparence accrue.

La lutte contre la fraude ciblée (fraude à l’accès, surfacturation, assurances multiples et cumulatives…), l’amélioration du taux de pénétration , la diminution des coûts de gestion. L’augmentation des primes avec l’acquisition d’une nouvelle clientèle ultra connectée, la lutte contre la non-assurance. (Les contrôles routiers seront simplifiés et donc plus fréquents pour en finir avec les récalcitrants.