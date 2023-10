Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du Fmi :48 États y compris le Sénégal ont signé la déclaration de Marrakech pour accélérer l’émergence de l’Afrique

L’ assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du Fmi s’est tenu la semaine dernière sous la présence de 48 États y compris le Sénégal. A l’occasion, ils ont signé la déclaration de Marrakech pour accélérer l’émergence de l’Afrique. A cet occasion, le ministre des finances et du budget Mamadou Moustapha Ba a participé aux réunions.

Organisée à l’initiative du Maroc en marge des Assemblées Annuelles du groupe se la banque mondiale et du Fmi la réunion ministérielle de haut niveau sur l’accélération du financement de l’émergence africaine s’est achevée par l’adoption de la déclaration de Marrakech .

Paraphée par 48 États dont le Sénégal représenté par Mamadou Moustapha Ba, le document marque le point de départ d’une architecture financière mondiale plus équitable et plus propice au développement de l’Afrique.

Cette déclaration se veut une décision commune pour redonner à l’Afrique une place de choix dans l’échiquier financier mondiale.

Les participants ont souligné l’importance de réaliser les priorités de croissance du continent tout en respectant la souveraineté et l’intégralité territoriale des États africains .Ils ont également plaidé en faveur d’une coopération renforcée tant à l’échelle bilatérale que multilatérale afin de soutenir le développement des infrastructures en Afrique. Ladite déclaration a affirmé que la question du financement demeure un enjeu cruciale à adresser pour le développement de programmes d’infrastructures ambitieux dont souffrent les pays africains et que cet effort de financement ne peut être assuré uniquement par des ressources publiques.

Ces 48 pays signataires se sont engagés à œuvrer pour une Co-émergence durable africaine dans laquelle l’investissement dans les infrastructures jouerait un rôle de locomotive de développement et ce dans le cadre d’initiatives conjointes continentales et régionales.